Kılıçdaroğlu talimat verdi Tanju Özcan gemileri yaktı: Size bu zevki yaşatmayacağım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partideki değişim krizi ve görevden alınması ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere talimat verdiğini ve 'Bunu en geç ayın 20'sinden önce partiden atın' dediğini açıkladı. Bolu Belediye Başkanı bunun üzerine bombayı patlatarak, "Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19'nda partimden istifa edeceğim!" dedi.