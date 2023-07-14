Kılıçdaroğlu talimat verdi Tanju Özcan gemileri yaktı: Size bu zevki yaşatmayacağım
28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sandıktan hezimetle ayrılmasının ardından CHP'de 'değişim' sesleri yükselmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı bu harekete CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da destek verdi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Özcan, CHP Genel Başkanı'nın "20'sine kadar partiden gönderin" talimatı sonrası, "Size bu zevki yaşatmayacağım!" çıkışında bulundu.
Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerden yine zaferle çıktı.
Muhalefet ise karıştı. 8'li koalisyonun her partisinde kaos yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilginin sorumluluğu 'Ben Kemal! Geliyorum!" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı.
Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı. Değişim diyerek yerel seçime aylar kala Genel Başkanlık koltuğuna göz kırptı. Partiden ve diğer CHP'li belediye başkanlarından da destek aldı.
Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimler arasında, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı.
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan CHP'li Özcan, partilileri kızdırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile tam ihraç istemiyle partiden kesin ihracı için disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Bu gelişmeler üzerine 'başkaldırıyorum' tweeti atan Tanju Özcan, Bolu'dan yola çıktı. Yürüyerek Ankara'ya kadar ulaştı.
CHP Genel Merkezi'ne alınmayacağı iddiaları üzerine otobüs üzerinden küçük bir topluluğa açıklamalar yaptı. Meydana koltuk fırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifa çağırdı.
Ancak yaptığı bu hamlelerin hiçbiri, faydalı olmadı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partideki değişim krizi ve görevden alınması ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere talimat verdiğini ve 'Bunu en geç ayın 20'sinden önce partiden atın' dediğini açıkladı. Bolu Belediye Başkanı bunun üzerine bombayı patlatarak, "Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19'nda partimden istifa edeceğim!" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Canan Karatay'ın yasak listesi! 'Yanından bile geçmeyin' Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...
- AI COVER NEDİR? Yapay zeka ai cover ile şarkı nasıl yapılır? Sanatçıların sesini kullanma özelliği...
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları - kontenjanları - bölümleri 2023! 2 yıllık - 4 yıllık bölümleri YKS başarı sıralaması!
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri 2023! Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları kontenjanları, 2-4 yıllık bölümler!
- Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023! Akdeniz Üniversitesi kontenjanları, 2-4 yıllık bölümler!
- YKS sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? Kaç puanla öğretmen olunur? Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya Öğretmenliği taban puanları 2023!
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023! ÖTV'siz KDV'siz iphone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı güncel liste...
- 4A-4B tahsis numarasına göre memur maaş tarihleri 2023! Seyyanen zam yasalaştı mı? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?
- Hafıza 15 Temmuz müzesi nerede, nasıl gidilir? HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2023!
- 15 Temmuz 2023 bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü banka, noter çalışıyor mu?
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı emekli ve memur maaş takvimi açıklandı mı?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman belli olur?