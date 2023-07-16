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CHP yangın yeri! Parti içinde kaset skandalı! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını ifşa etti: Atın gitsin bu adamı ne işi var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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CHP yangın yeri! Parti içinde kaset skandalı! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını ifşa etti: Atın gitsin bu adamı ne işi var

14 Mayıs 28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından CHP'de sular durulmuş değil. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ‘kesin ihraç’ talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ile Tanju Özcan arasında yaşanan gerginlik bu kez sosyal medyaya taşındı. Özcan resmi hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’na ait ses kaydını yayınlandı. Özcan'ın, ses kaydında Kılıçdaroğlu, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadeleri yer aldı.

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