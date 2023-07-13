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CHP'li Tunç Soyer’den skandal hareket! Foyasını ortaya çıkartan birimi kapattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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CHP’li Tunç Soyer’den skandal hareket! Foyasını ortaya çıkartan birimi kapattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımını ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı aldı. Karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendi personeline operasyon çekiyor." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar geçtiğimiz haftalarda imalat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi. İzmir'de patlak veren toplu konut skandalı ülke gündemine oturdu.

SABAH'ın haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, resen toplu konutlarda inceleme başlatırken Soyer hatalı imalatın yapıldığı 300 metrekarelik bölümü yıkıp yeniden yapma kararı aldıklarını açıkladı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Durum böyleyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandalı ortaya çıkaran daire başkanlığından öç alırcasına bir hamle geldi.

Soyer önceki gün toplanan büyükşehir belediye meclisine Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatılıp Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığına bağlanması için meclise önerge sundu.

AKIL TUTULMASI

Soyer'in kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatma talebi AK Parti kanadında tepkileri de beraberinde getirdi.

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal kararı 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi.

SOYER KENDİ PERSONELİNE OPERASYON ÇEKİYOR

Bu daire başkanlığında çalışan mühendislerin tuttuğu tutanak sonrası Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin mühürlendiğini ve burayla ilgili eksik beton tartışmasının yaşandığını hatırlatan Hızal, "Bu talep Örnekköy'de yaşanan olaydan sonraki ikinci skandaldır. Örnekköy'deki skandalı tespit eden büyükşehir bürokratlarını, mühendislerini istedikleri raporu düzenlemedikleri için tasfiye etme süreci. Bir yandan bürokratlarımıza güveniyoruz deyip diğer yandan bu bürokratların bünyesinde çalıştığı daire başkanlığı kapatmak akıl tutulmasıdır. Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi personeline operasyon yapıyor. Bunun başka izahı yok" dedi.

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