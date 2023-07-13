CHP’li Tunç Soyer’den skandal hareket! Foyasını ortaya çıkartan birimi kapattı

SOYER KENDİ PERSONELİNE OPERASYON ÇEKİYOR



Bu daire başkanlığında çalışan mühendislerin tuttuğu tutanak sonrası Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin mühürlendiğini ve burayla ilgili eksik beton tartışmasının yaşandığını hatırlatan Hızal, "Bu talep Örnekköy'de yaşanan olaydan sonraki ikinci skandaldır. Örnekköy'deki skandalı tespit eden büyükşehir bürokratlarını, mühendislerini istedikleri raporu düzenlemedikleri için tasfiye etme süreci. Bir yandan bürokratlarımıza güveniyoruz deyip diğer yandan bu bürokratların bünyesinde çalıştığı daire başkanlığı kapatmak akıl tutulmasıdır. Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi personeline operasyon yapıyor. Bunun başka izahı yok" dedi.