CHP’li Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni iflasa sürüklüyor! Belediye borç batağında | Alacaklara karşılık daire

ALACAKLARA KARŞILIK DAİRE



İsminin açıklanmasını istemeyen bir büyükşehir bürokratı alacak karşılığı daire satışını doğruladı. Bir bürokrat SABAH'a şunları söyledi: "Son zamanlarda büyükşehir belediyesi finansal açıdan darboğaza girince hak edişlerini tahsil edemeyen alacaklı firmalar böyle bir yöntem geliştirdi. Firma büyükşehir belediyesinin satışa çıkardığı arsa ve daire ihalesine girip satın alıyor. İş, daire bedelinin satın alan firmadan tahsiline gelince firma dilekçe ile büyükşehir belediyesine başvuruda bulunup daire bedelinin alacaklarından düşülmesini talep ediyor. İdarenin onaylaması halinde daire bedeli firmanın alacaklarından düşülüyor. Durum böyle olunca da dairenin mülkiyeti ihaleyi alan firmaya geçiyor. Firma daha sonra satın aldığı daireyi üçüncü şahıslara satarak parasını bir şekilde tahsil etmiş oluyor."