Çevreci rolü kesen CHP’li Tunç Soyer’den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinde yaptığı denetim çevrenin ve doğanın nasıl 'yok sayıldığını' bir kez daha gözler önüne serdi.