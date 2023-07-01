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Haberler Galeri Çevreci rolü kesen CHP'li Tunç Soyer'den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Çevreci rolü kesen CHP'li Tunç Soyer'den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Çevreci pozları kesen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in foyası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ortaya çıkarıldı. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinde yeterince arıtma yapılmadan çıkış suyunun denize verildiği tespiti sonrası 1 milyon 978 bin 767 lira para cezası kesilirken, yapılan denetimlerde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 40 arıtma tesisinin de çevre izin belgesinin olmadığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 01.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 08:06
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Çevreci rolü kesen CHP’li Tunç Soyer’den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Mart 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin doğru düzgün çalışma yapmadı.

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Çevreci rolü kesen CHP’li Tunç Soyer’den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Bunun sonucu olarak İzmir körfezi önce deniz marulu istilasına ardından da deniz suyunu kızıl renge dönüştüren plankton patlaması ile sarsıldı.

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Çevreci rolü kesen CHP’li Tunç Soyer’den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinde yaptığı denetim çevrenin ve doğanın nasıl 'yok sayıldığını' bir kez daha gözler önüne serdi.

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Çevreci rolü kesen CHP’li Tunç Soyer’den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

ÇEVRE İZİN BELGELERİ YOKMUŞ
Soyer'in her fırsatta Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer almakla övündüğü kentteki arıtma tesislerinin çoğunun çevre izin belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

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Çevreci rolü kesen CHP’li Tunç Soyer’den skandal! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

5 MİLYON 360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
İZSU tarafından kentin dört bir yanında işletilen arıtma tesislerini mercek altına alan bakanlık aktif durumdaki 40 arıtma tesisinde çevre izin belgesi olmadığını tespit etti.