NATO Zirvesi’nin kahramanı Türk cumhurbaşkanı! Dünya Başkan Erdoğan’ı konuşuyor: Vilnius’un mutlak galibi

Başkan Erdoğan'a ilgi gösteren ülkelerin başında ise Yunanistan geliyordu. Zirvenin ardından Yunan basını "Erdoğan, Vilnius'un mutlak galibi. Peki Yunanistan için sırada ne var?" başlıklı bir haber yayımladı.

Erdoğan'ın en doğru hamlelerini analiz eden Yunan gazetesi Başkan Erdoğan'ın özellikle ABD lideri Joe Biden ile yapmış olduğu görüşmenin çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bunun yanı sıra haberde İsveç'in aylardır beklediği güzel haberin de Erdoğan sayesinde verildiğine dikkat çekildi.

Yunanistan'a göre bir diğer önemli gündem maddesi F-16'lar. Her ne kadar bunun Yunanistan için bir tehdit olduğu iddia edilse de aynı zamanda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in de gerekli yerlerden gerekli yardımı aldığından bahsedildi.