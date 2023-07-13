CHP’de senaryo değişti! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay talimatı

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP'de kaos giderek büyüyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda direten ve 12'nci malubiyetini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim ve istifa çağrılarını bastırmak için yeni adımlar attı. 3 Temmuz'da, 81 ilde başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeler açık ara fark attı.