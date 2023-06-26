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CHP'li Tunç Soyer’den akılalmaz savunma! Sivrisinek ve pis kokunun nedeni bakın neymiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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CHP’li Tunç Soyer’den akılalmaz savunma! Sivrisinek ve pis kokunun nedeni bakın neymiş

İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli yatırımları yapmayınca kentin üzerine önce pis koku ardından da sivrisinekler kabus gibi çöktü. Yıl içinde sulak alanlarda gerekli ilaçlama yapılmayınca kenti saldırgan ve yayılmacı bir tür olan ve ZİKA virüsü taşıyan Aedes türü sivrisinekler bastı. Çok sayıda vatandaşın büyükşehir belediyesinin hemşehri iletimiş merkezine yaptığı şikayetler ortada dururken Halk TV’de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaz aylarındaki kronik pis koku ve sivrisinek şikayetlerini görmezden gelerek ‘troll saldırısı’ olarak nitelendirdi.

Pis koku yetmezmiş gibi bu yıl İzmir'de sivrisinek sorunu hortladı. Sivrisineklerin üreme alanı olan sulak alanların yıl içinde düzenli bir şekilde ilaçlanmaması sonucu kent son derece saldırgan ve yayılmacı bir tür olan AEDES türü sivrisineklerien istilasına uğradı.

Uzmanlar Aedes türü sivrisineklerin taşıdığı Zika Virüsünün anne rahmindeki bebeklerin beyin gelişimine olumsuz etki yaptığını belirterek anne adaylarını sivrisinek sokmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sosyal medya üzerinden de çok sayıda sivrisinek şikayeti yapan vatandaşlar bulundukları mahallerde ilaçlama yapılmamasından yakındı.

DAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bunları görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de canlı olarak katıldığı programda sivrisinek ve pis koku şikayetlerini trol saldırısı olarak nitelendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin iki büyük problemini görmezden gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Halk TV'de katıldığı canlı yayında, İzmir'in koku sorunu dolayısıyla yaptığı açıklamalara sosyal medya adresinden tepki gösterdi.

KONUYU SAVUŞTURMAYA ÇALIŞMIŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e katıldığı canlı yayında konuyla ilgili soru sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Soyer'in gelen tepkilere trollük benzetmesi yapması üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yayından kesit paylaşarak tepki gösterdi.

Dağ, paylaşımına şu notu düştü: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini "Hayali" bir şekilde troll saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış.Sn. @tuncsoyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini "Troll" diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir. Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir. " dedi.

Öte yandan Soyer'in troll açıklamalarına tepki gösteren çok sayıda İzmirli havaların giderek ısındığı şu günlerde sivrisinek istilası nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini belirtti. Vatandaşlar bir an önce belediye tarafından ilaçlama yapılmasını istedi.

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