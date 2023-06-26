CHP’li Tunç Soyer’den akılalmaz savunma! Sivrisinek ve pis kokunun nedeni bakın neymiş

DAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bunları görmezden gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Halk TV'de canlı olarak katıldığı programda sivrisinek ve pis koku şikayetlerini trol saldırısı olarak nitelendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin iki büyük problemini görmezden gelmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Halk TV'de katıldığı canlı yayında, İzmir'in koku sorunu dolayısıyla yaptığı açıklamalara sosyal medya adresinden tepki gösterdi.