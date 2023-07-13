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İzmir'de kentsel dönüşüm mercek altında! Eksik demir ve hatalı beton mu kullanıldı?

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 15:45
İzmir'de eksik demir ve hatalı beton kullanımı çıkan kentsel dönüşüm projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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