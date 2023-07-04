Kemal Kılıçdaroğlu’na üst üste darbeler! İmamoğlu’ndan sonra şimdi de Tunç Soyer: Bir araya gelip birbirimizi dinledik

"CHP'Yİ KENDİ KARİYER VE POPÜLARİTESİ İÇİN HARBANABİLİR KURUM OLARAK GÖRDÜLER"

Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine eleştiride bulunan Tunç Soyer, "Yazık ki değerli partimiz CHP'nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz." dedi.

81 İL BAŞKANINA 'BİR ŞEKİLDE' İMZA ATTIRDI: İMAMOĞLU'NU HEDEFE KOYDU

Son olarak 'il başkanları' kartını oyanayan Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına bir şekilde "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyon imzalattı. 81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.

İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI

İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile gizli bir toplantı yaptığı öğrenildi.