Kemal Kılıçdaroğlu'na üst üste darbeler! İmamoğlu'ndan sonra şimdi de Tunç Soyer: Bir araya gelip birbirimizi dinledik
Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifa etmeyerek faturayı partideki isimlere kesen Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak "İktidar İçin Değişim" adı altında bir manifesto yayımladı. Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu'na karşı bir baş kaldırı da İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer İmamoğlu'nu ziyarete etmesinin ardından yaptığı açıklamada "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Güzel bir sohbetti" dedi. Soyer daha önce de "Zafer değil yenilgi öğretir. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" bayrağı açan Ekrem İmamoğlu bir internet sitesi kurarak "İktidar için değişim" isimli bir manifesto yayımladı.
"İKTİDAR İÇİN DEĞİŞİM" MANİFESTOSU
Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu, manifestosunda "İhtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerini kullandı.
İNTERNET SİTESİNDEN DEĞİŞİM ÇAĞRISI
'Değişim' manifestosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de duyuran İmamoğlu, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi ve kendi adına olan sitenin bağlantı uzantılarını paylaştı.
KILIÇDAROĞLU'NA İZMİR DARBESİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu'na bir de 'İzmir' darbesi geldi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a 'değişim' isteyen Ekrem İmamoğlu'nun ayağına geldi.
"BİRBİRİMİZİN FİKİRLERİNDEN HABERDAR OLDUK"
İmamoğlu'yla yapılan görüşmenin ardından İzmir'e dönen Soyer, "Bir araya gelip birbirimizi dinledik. Birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu" açıklamasını yaptı.
CHP GENEL MERKEZİNDEN ÇIT YOK
İstanbul ve İzmir büyük şehir belediye başkanlarının görüşmesine ilişkin CHP Genel Merkezinden ise açıklama yapılmadı.
BAY BAY KEMAL'E KAZAN KALDIRDI
Tunç Soyer, geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırmış "Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu" başlıklı bildiri niteliğinde bir yazı paylaşmıştı.
Yazıda Japon atasözüne atıf yapan Soyer, "Zafer değil yenilgi öğretir". CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.
"CHP'Yİ KENDİ KARİYER VE POPÜLARİTESİ İÇİN HARBANABİLİR KURUM OLARAK GÖRDÜLER"
Kılıçdaroğlu'na ve CHP yönetimine eleştiride bulunan Tunç Soyer, "Yazık ki değerli partimiz CHP'nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz." dedi.
81 İL BAŞKANINA 'BİR ŞEKİLDE' İMZA ATTIRDI: İMAMOĞLU'NU HEDEFE KOYDU
Son olarak 'il başkanları' kartını oyanayan Kılıçdaroğlu, 81 il başkanına bir şekilde "Genel Başkan'ın yanındayız" konulu deklarasyon imzalattı. 81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.
İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: 4 İL BAŞKANI YAZDI
İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaparak söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 18 ilçe başkanı ile gizli bir toplantı yaptığı öğrenildi.
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