Başkan Erdoğan’dan Litvanya’daki NATO zirvesinde kritik açıklamalar: Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. NATO üyelerine çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz." mesajını verdi. Zirvede İsveç ile yapılan anlaşmanın detaylarını da duyuran Başkan Erdoğan, "İsveç için kararı TBMM verecek. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum. Sınırlarımız içinde veya dışında terör örgütlerine vurulan her darbe ülkemiz için kazanımdır." şeklinde konuştu. F-16 meselesine de değinen Başkan Erdoğan, Biden’ın konunun takipçisi olacağının sözünü verdiğini bildirdi ve “Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum.” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonrası basın toplantısı düzenledi.
"MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ'Nİ BAŞARIYLA UYGULADIK"
Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bıraktık. Çatışma uzadıkça yıkım ve gözyaşı artarak devam ediyor. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken savaşın sona ermesi için çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin Türk boğazından geçmesine müsaade etmedik, savaşın diğer bölgelere sıçramasını engelledik.
"BARIŞIN KAYBENİ OLMAZ"
Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Zelenskiy Karadeniz Tahıl Girişiminin devamından yana Sayın Putin'in de bazı önerileri var. Her iki tarafı da dinliyoruz. Savaşın kazananı barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.
"BUNU KONUŞMAK ACI VERİCİ"
Bazı müttefiklerimizin PKK'nın Suriye'de kurdukları çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Son yıllarda yaşadığımız acıya rağmen halen terörle mücadele bunu konuşmak acı verici.
NATO ÜYERLERİNE ÇAĞRI: TERÖRLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZ
40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.
"KEYFİ SEBEPLERLE ENGEL ÇIKARMADIK"
Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık. İsveç'in NATO'ya katılım meselesi gündemimizde yer aldı.
"İSVEÇ TERÖR İLE MÜCADELE KONUSUNDA YOL HARİTASI SUNACAK"
Ortak açıklama ile İsveç için önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. 2'li güvenlik mekanizması ile terörle mücadelede işbirliğini artıracağız. İsveç bir yol haritası sunacak. İsveç ülkemizin AB'ye üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek verecek. Savunma sanayi alanında kısıtlamaların kaldırılması için gerekeni yapacak.
"İSVEÇ İÇİN KARARI TBMM VERECEK"
İsveç için kararı TBMM verecek. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum. Sınırlarımız içinde veya dışında terör örgütlerine vurulan her darbe ülkemiz için kazanımdır.
İsveç, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ve vize serbestisine aktif destek verecek. Kuran'a Kerim'e yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini not ettik. Nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yer TBMM'dir. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum.
FETÖ, PKK mensupları için terör propagandası yapmak çok daha zor olacaktır.
Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü daha da artırdığını göreceğiz.
TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİ
Biz bunu bütün liderlerle görüştük. Gerek gümrüklerle ilgili güncelleme gerekse vize serbestisi... En son Von der Leyen ile de görüştük. Kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Büyükelçim Çağatay Bey takipçisi. Görüşmelerde tekrar bu ele alınacak.
ABD İLE F-16 VE TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ
Bu soruda şunlar yatıyor görüyorum ki birinci derece Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 99'a yakın katılımla hangi ülkede seçim yapıldığını gördünüz? Son seçim yüzde 88 katılımla neticelendi ve ben orada seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey söz konusu değil. Terör örgütü istediği gibi her yerde kendine göre istediğini yapıp at koşturuyor ama bunlara karşı herhalde herhalde devlet, devlet olmanın gereğini yapacaktır. Yunanistan ve KKTC'ye yönelik F16'ların gelmesine ilişkin Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi dostları artırmaktır. Bugüne kadar biz hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de dostluğumuzu nasıl güçlendireceğiz onu görüştük. Bugünkü görüşme adeta bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması gibi bir şey söz konusu olamaz.
IRAK'TAN PETROL ALIMI
Irak'tan petrol alımına yönelik bir sıkıntımız söz konusu değil, bu tamamen Irak içinde merkezi yönetim ile Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklı. İlgili arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Petrol hatlarının açılmasından yanayız. Onlar da kazansın, biz de kazanalım.
İSPANYA'DAKİ SEÇİM
İspanya'nın içişlerine karışmak gibi olmasın ama malum 2 hafta sonra seçim var, Pedro Sánchez'e başarılar diliyorum. Savunma sanayide önemli iş birliklerimiz var, atacağımız bazı adımlar olacak. İspanya halkına şahsım ve milletim adına selamlar iletiyorum.
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