Başkan Erdoğan’dan Litvanya’daki NATO zirvesinde kritik açıklamalar: Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir

FETÖ, PKK mensupları için terör propagandası yapmak çok daha zor olacaktır.

Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü daha da artırdığını göreceğiz.

TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİĞİ

Biz bunu bütün liderlerle görüştük. Gerek gümrüklerle ilgili güncelleme gerekse vize serbestisi... En son Von der Leyen ile de görüştük. Kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Büyükelçim Çağatay Bey takipçisi. Görüşmelerde tekrar bu ele alınacak.

ABD İLE F-16 VE TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİ

Bu soruda şunlar yatıyor görüyorum ki birinci derece Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 99'a yakın katılımla hangi ülkede seçim yapıldığını gördünüz? Son seçim yüzde 88 katılımla neticelendi ve ben orada seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey söz konusu değil. Terör örgütü istediği gibi her yerde kendine göre istediğini yapıp at koşturuyor ama bunlara karşı herhalde herhalde devlet, devlet olmanın gereğini yapacaktır. Yunanistan ve KKTC'ye yönelik F16'ların gelmesine ilişkin Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi dostları artırmaktır. Bugüne kadar biz hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de dostluğumuzu nasıl güçlendireceğiz onu görüştük. Bugünkü görüşme adeta bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması gibi bir şey söz konusu olamaz.

IRAK'TAN PETROL ALIMI

Irak'tan petrol alımına yönelik bir sıkıntımız söz konusu değil, bu tamamen Irak içinde merkezi yönetim ile Kuzey Irak arasındaki sıkıntıdan kaynaklı. İlgili arkadaşlarım görüşmelerini yapıyorlar. Petrol hatlarının açılmasından yanayız. Onlar da kazansın, biz de kazanalım.

İSPANYA'DAKİ SEÇİM

İspanya'nın içişlerine karışmak gibi olmasın ama malum 2 hafta sonra seçim var, Pedro Sánchez'e başarılar diliyorum. Savunma sanayide önemli iş birliklerimiz var, atacağımız bazı adımlar olacak. İspanya halkına şahsım ve milletim adına selamlar iletiyorum.