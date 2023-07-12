Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü?

Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir.

Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu. Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir.

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.