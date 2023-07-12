Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü?
"Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
"Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni vefat etti. Peki, Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir.
Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu. Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir.
Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.
Abdulbaki Erol, Adıyaman ilinin Kâhta ilçesine bağlı bir köy Menzil'de kurulduğu için (Nakşibendi tarikatı) Menzil Tarikatı adıyla anılan Cemaat'in "şeyh"idir.
Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine şu an ki lideri ise, Abdülbaki Erol'dur.
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