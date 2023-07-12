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Yabancı gazetecinin provokasyonuna Başkan Erdoğan'dan okkalı yanıt: Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Yabancı gazetecinin provokasyonuna Başkan Erdoğan’dan okkalı yanıt: Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Soru-cevap kısmında bir yabancı gazeteci Türkiye'deki hak ve özgürlüklere ilişkin provokatif bir soruyu Başkan Erdoğan'a yönetti. Başkan Erdoğan ise seçimlerdeki yüzde 90 katılım oranından bahsederek "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." ifadeleriyle provotif gazeteciye gerekli yanıtı verdi. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

YABANCI GAZETECİDEN PROVOKASYON

Basın toplantısında gündeme yönelik konularda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, soru-cevap kısmında gazetecilere söz hakkı tanıdı. Bu esnada yabancı bir gazeteci provokasyon girişimde bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin soru soracağını ifade eden yabancı gazeteci Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusunda sorunu olduğunu ileri sürerek provokasyon girişiminde bulundu.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA EKSİK OLAN HİÇBİR ŞEY YOK"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin soru soracağını ifade eden yabancı gazeteci Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusunda sorunu olduğunu ileri sürerek provokasyona kalktı.

Başkan Erdoğan ise provokatif gazeteciye gerekli yanıtı verirken "Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜYORUM Kİ TÜRKİYE'Yİ TANIMIYORSUN"

Erdoğan ayrıca "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsun, Türkiye'nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

DÜŞMAN KAZANMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK

Başkan Erdoğan ayrıca "Yunanistan ve KKTC'ye yönelik F-16'ların gelmesine ilişkin Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi dostları artırmaktır. Bugüne kadar biz hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de dostluğumuzu nasıl güçlendireceğiz onu görüştük. Bugünkü görüşme adeta bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması gibi bir şey söz konusu olamaz." dedi.

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