Yabancı gazetecinin provokasyonuna Başkan Erdoğan’dan okkalı yanıt: Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var?

DÜŞMAN KAZANMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK

Başkan Erdoğan ayrıca "Yunanistan ve KKTC'ye yönelik F-16'ların gelmesine ilişkin Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir derdimiz yok. Erdoğan'ın hedefi dostları artırmaktır. Bugüne kadar biz hep bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de dostluğumuzu nasıl güçlendireceğiz onu görüştük. Bugünkü görüşme adeta bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16'ların bu istikamette kullanılması gibi bir şey söz konusu olamaz." dedi.