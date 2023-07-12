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Son dakika | NATO'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü! İşte masadaki konular

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Son dakika | NATO’da kritik zirve! Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü! İşte masadaki konular

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

YUNANİSTAN HAFTALARDIR BUNU KONUŞUYOR: YENİ BAŞLANGIÇ UMUDU

İki liderin yapacağı görüşme haftalardır Yunan medyasının en önemli gündem başlıklarından biriydi.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi ve Atina'da meydana gelen tren faciası sonrası atılan karşılıklı adımlar ile yumuşayan ikili ilişkilerin bu görüşme ile 'yeni bir başlangıca' dönüşmesi bekleniyor.

Erdoğan ve Miçotakis'in yaklaşık bir buçuk yıl sonra bugün aynı masaya oturduğuna dikkat çeken Yunan medyası bugün yine Yunan-Türkiye ilişkilerinin yeniden başlama fırsatını ele aldı.

In.gr Haber sitesi iki liderin görüşmedeki önceliğinin 'müzakerelerin iplerini tekrar eline almak' olacağını öne sürdü ve Yunan diplomatik kaynaklarının iki taraf arasında güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğinden bahsettiğini vurguladı.

Protothema da iki liderin pozitif bir gündemle toplandığını ve masadan kötü bir sonuç çıkmasının beklenmediğini yazdı.

MİÇOTAKİS'TEN SICAK MESAJ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi sıcak bir mesaj gönderdi ve bu görüşmenin 'bir başlangıç' olabileceğini vurguladı ve "İki ülkedeki seçimlerin ardından ilk buluşmamız olacak. Her ikimizin de güçlü halk desteğiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden başlaması için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bildiri:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius/Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi marjında Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla bir araya gelmişlerdir. Görüşme iyi bir atmosferde gerçekleşmiştir. Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır. İki Dışişleri Bakanını süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle görevlendirmişlerdir. İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır.

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