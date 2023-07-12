CHP Genel Merkezi'nde "Diktatör Kemal" sloganları! Tanju Özcan koltuk fırlattı: Değişim çağrısını duymamak için kaçtı
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı büyük mağlubiyete rağmen istifaya yanaşmayan ve değişim çağrılarına kulaklarını tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının faturasını MYK ve danışmanlarına kesti. Kılıçdaroğlu "mücadeleye devam" mesajı verirken, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim için Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüme kararı aldı. Özcan CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaparken "Kılıçdaroğlu bugün sizlerin değişim çağrısını duymamak için kaçmıştır." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Diğer yandan CHP binası önünde "Diktatör Kemal" sloganları atıldı. Diğre yandan Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği mitingde genel merkez binasına koltuk fırlattı. Özcan “Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu’na koltuk getirdim, al otur git evinde otur torunlarını sev” dedi.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ"
Seçimlerden sonra ortadan kaybolan ve tam 12 gün sonra ekranlara çıkan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Alınan yenilgi ağır bir yenilgi değildi" sözleriyle aldığı 13. mağlubiyeti de normalleştirmeye çalıştı.
İMAMOĞLU VE ÖZCAN BAŞ KALDIRDI
Diğer yandan Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserken, parti içinde Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı baş kaldırdı.
İmamoğlu "İktidar için değişim" isimli bir internet sitesi kurarken, Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'nun istifası için Bolu'dan Ankara'ya yürüme kararı aldı.
"İMAMOĞLU GEÇ KALIYOR"
CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın. Ama Sayın İmamoğlu adım atmakta bence biraz geç kalıyor. Ve geç kaldığı her gün kendisine zarar veriyor. Direkt adını koyalım; genel başkan değişmeli" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ADAY OLMAYA HAZIRIM"
Boluı Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 9'uncu gününde Ankara'ya ulaştı. Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Eğer sizi yenecek birisi çıkmazsa kurultayda karşınıza Tanju Özcan olarak ben yeterli imzayı toplayıp aday olarak çıkmaya hazırım" dedi.
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Özcan defterde kaleme aldığı metinde "Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu yönetimine yüklendi.
"KILIÇDAROĞLU KAÇTI"
Anıtkabir ziyareti sonrasında CHP Genel Merkezi önüne giden Tanju Özcan burada bir konuşma gerçekleştirdi.
Özcan "Çipras seçimi kaybetti, istifa etti. Bizimki de hiçbir şey olmamış gibi oturuyor. Kılıçdaroğlu bugün sizlerin değişim çağrısını duymamak için kaçmıştır." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
DİKTATÖR KEMAL
Özcan'ın konuşma yaptığı esnada CHP binası önünde "Diktatör Kemal" sloganları atıldı.
İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ: KRAL ÇIPLAK
Özcan açıklamalarında "Üstü kapalı değişim isteyip, makam kaybetme korkusuyla genel başkanı eleştirmeye korkanları de görüyoruz. Hani İmamoğlu diyor ya "Aramızda kalsın, kazanıyoruz." şimdi onu şöyle yapalım "Aramızda kalsın, Kılıçdaroğlu kaybetti, KRAL ÇIPLAK."" ifadelerini kullandı.
"GİT EVİNDE OTUR TORUNLARINI SEV" DİYEREK KOLTUK FIRLATTI
Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği mitingde genel merkez binasına koltuk fırlattı. Özcan "Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'na koltuk getirdim, al otur git evinde otur torunlarını sev" dedi.
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