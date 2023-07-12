CHP Genel Merkezi'nde "Diktatör Kemal" sloganları! Tanju Özcan koltuk fırlattı: Değişim çağrısını duymamak için kaçtı

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özcan defterde kaleme aldığı metinde "Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu yönetimine yüklendi.