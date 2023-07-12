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Başkan Erdoğan’dan Litvanya’daki NATO zirvesinde kritik açıklamalar: Terörle mücadele bizim kırmızı çizgimizdir

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Giriş: 12.07.2023 18:29
Güncelleme:12.07.2023 18:45
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu. NATO üyelerine çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz." mesajını verdi. Zirvede İsveç ile yapılan anlaşmanın detaylarını da duyuran Başkan Erdoğan, "İsveç için kararı TBMM verecek. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum. Sınırlarımız içinde veya dışında terör örgütlerine vurulan her darbe ülkemiz için kazanımdır." şeklinde konuştu. F-16 meselesine de değinen Başkan Erdoğan, Biden’ın konunun takipçisi olacağının sözünü verdiğini bildirdi ve “Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum.” dedi.
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