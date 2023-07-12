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Haberler Galeri NATO'ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı'nın yeni güçlü adamı

NATO'ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı'nın yeni güçlü adamı

Litvanya'da yapılan NATO Zirvesi'ne Türkiye ve Başkan Erdoğan damga vurdu. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin diplomasi trafiği zaferi ABD basınında da gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın Vilnius'taki kazanımları sıralanırken, Alman basını ise Erdoğan için "O Batı'nın yeni güçlü adamı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 13:34
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NATO’ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı’nın yeni güçlü adamı

Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamleleri tüm dünyanın gündemine oturdu. ABD'li Business Insider Türkiye'nin bir dizi taviz aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktığını yazdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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NATO’ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı’nın yeni güçlü adamı

SIKI PAZARLIK
Business Insider'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın sıkı bir pazarlık yaptığı ve büyük bir zafer elde ettiği yazıldı. ABD'den gıpta ile bakılan F-16'ları aldığı ifade edildi.

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NATO’ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı’nın yeni güçlü adamı

Türkiye'nin PKK/YPG'nin finans kaynağı haline gelen İsveç'i bir yıldan uzun süredir NATO ittifakına üyelik sürecinde beklettiğini yazan gazete, Türkiye-İsveç-NATO zirvesi sonrası yapılan açıklamaların hemen ardından ilk tavizi aldığını belirtti.

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NATO’ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı’nın yeni güçlü adamı

İLK TAVİZ BU DEĞİL
Erdoğan'ın hatırı sayılır bir avantajı olduğu ifade edilen haberde, bunun ilk taviz olmadığına da dikkat çekildi.

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NATO’ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı’nın yeni güçlü adamı

Türkiye'nin İsveç üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu ve terörle mücadele konusunda çok büyük bir zafer elde ettiği, İsveç'in kendi yasasını değiştirmesini sağladığı belirtildi.