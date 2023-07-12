NATO'ya Erdoğan ve Türkiye damgası! Dünya onu konuşuyor! ABD basını verdikleri tavizleri sıraladı Alman basını gerçeği yazdı: Batı'nın yeni güçlü adamı

Litvanya'da yapılan NATO Zirvesi'ne Türkiye ve Başkan Erdoğan damga vurdu. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve Türkiye'nin diplomasi trafiği zaferi ABD basınında da gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın Vilnius'taki kazanımları sıralanırken, Alman basını ise Erdoğan için "O Batı'nın yeni güçlü adamı" ifadelerini kullandı.