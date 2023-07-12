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G7'den bildiri: Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında olacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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G7’den bildiri: Rusya’ya karşı Ukrayna’nın yanında olacağız

Son dakika... G7 Bildirisinde, "Ne kadar sürerse sürsün, Rusya'nın saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'nın yanında olacağız." denildi.

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