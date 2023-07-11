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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde! Masada neler olacak?

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nde! Masada neler olacak?

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın burada zirve kapsamında pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor...

NATO ülkelerinin liderleri, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor.

NATO Zirvesi için 11-12 Temmuz'da bir araya gelen liderler, toplantıda başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli karara imza atacak.

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'a gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında pek çok liderle görüşmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Zirvenin en önemli konularından biri olan İsveç'in NATO'ya üyeliği. Finlandiya'nın Nisan 2023'te üyeliğe kabul edilmesinden sonra İsveç'in üyelik sürecinin de bir an önce tamamlanması için hem NATO'dan hem de birçok NATO ülkesinden en üst seviyede daha önce açıklamalar yapıldı. Bu konuya ilişkin de dün akşam peş peşe gelişmeler yaşandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğini açıkladı.

Zirvede, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak. Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.

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