NATO için vize alan İsveç bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesiyle 7 maddelik mutabakat metni yayımlandı. İsveç'in terörle mücadele sözlerine sadık kalacağı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek verileceği mutabakat maddelerinde yer aldı. Öte yandan NATO tarihinde bir ilk gerçekleşti ve NATO bünyesinde Terörle Mücadele Koordinatörlüğü kurulması kararlaştırıldı. Peki İsveç hangi adımları atacak? NATO’da hangi gelişmeler yaşanacak? AB'ye üyelik sürecinde yeni sayfa mı? "Vizesiz Avrupa" ne zaman hayata geçer? İsveç'e NATO yolunun açılması Türkiye'nin ab üyeliğine mi bağlı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
İsveç'in yakın zamanda NATO üyesi olup olmayacağına ilişkin belirsiz ortam Vilnius Zirvesi öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan 3'lü görüşme sonrasında giderildi. İsveç, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine güçlü destek taahhüdünde bulunurken Türkiye de İsveç'in katılım protokolünü mümkün olan en kısa sürede TBMM'ye sevk etmeyi ve onaylanmasını sağlamayı kabul etti.
Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında öne çıkan ifadeleri:
"Zirveyi takip ediyoruz ve gerçekten dün çok hareketli bir güne şahit olduk. Kıran kırana pazarlıkların yaşandığı bir sürece şahitlik ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan hareketinden önce Avrupa başkentlerini sarsan bir çıkışa imza attı ve "Önce AB'de Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açarız." dedi. Bu Türkiye'nin uzunca bir süredir donmuş olan AB dosyasının yeniden açılması yönünde bence yapılan en önemli hamleydi. Muhatapları tarafından özellikle NATO ve ABD tarafından destek açıklamaları geldi. AB'nin önde gelen ülkeleri de süreci canlandırma arzusunun altını çizdiler.
"ÜLKEMİZİ TESLİM ALAMAYACAKLAR" MESAJI
Stoltenberg'in bugün başlayacak zirve önce Türkiye ve İsveç liderlerini bir araya getirmesi adım atılması için bir masa kurması eşine ender rastlanan bir durum. Gazete ve televizyonlarda olmayan özel sohbetlerden öğrendiğim bilgileri A Haber'de anlatmak isterim. İsveç tarafı ilk kez ve bu düzeyde terör örgütleri PKK/YPG ile FETÖ'nün kendi ülkelerini teslim almalarına izin vermeyeceklerini bu durumu kavradıklarını ifade ettiler.
İSVEÇ TAVIR DEĞİŞTİRECEK
Türkiye son 40 yıldır PKK'ya karşı ciddi bir mücadele veriyor. Bu bizim ülkemiz için yaşamsal bir mücadele. Fakat İsveç denilen ülke tarihinde güvenlik sorunu yaşamamış. Dolayısıyla İsveç önlerine çıkan her konuya 'özgürlük, bireysel tarz, ifade biçimi' diye bakan ve bunun bedelini ödemeyen bir ülkedir ve adeta şirket gibi yönetilen bir yapı. İsveç'in tavır değişikliği kendini bundan sonra belirgin şekilde gösterecektir.
ORTAK METİNDE YER ALACAK
Bu noktada şu çok önemli; NATO bir güvenlik örgütüdür, bunun aynı zaman terörle mücadele boyutu var. Bu boyut hep söylemde kaldı hiçbir zaman aktif bir mekanizmaya dönüşmediği gibi terörle mücadele bağlamında da bu husus ülkelerin kendine göre terör örgütleri olduğu ama bir diğer için terör örgütü olanı ise yeterince kabul etmediği ya da mücadele etmediği olaylar dizisini bize gösterdi. İlk kez NATO tarihinde Terörle Mücadele Koordinatörü atanacak olması ve bu NATO belgesine de geçecek ve bugün açıklanacak ortak metinde hep beraber göreceğiz. Bu son derece önemli bir aşamayı ifade ediyor. İsveç ile Türkiye arasında benzer bir mekanizma olacak ve güvenlik kaygıları üst düzeye çıkan İsveç Türkiye'nin bu konudaki gayretlerini artık reddetmeyecek kritik kavşağa geldi.
TÜRKİYE'NİN BAŞARISI BURADA
Bu iş öyle kolay bir iş değil. Bir ülkenin hukuk yapısında ve devlet yönetiminde köklü değişikliklere yol açan süreci beraber yönetiyorsunuz. Üstelik arkasında AB ve ABD'nin bulunduğu bir ülkeyle yani günün sonunda bu güçlerle müzakere edip bu adımları attırıyorsunuz bu çok özellikli bir durumu ifade ediyor. FETÖ bir kez daha NATO dokümanında yer alacak ve İsveç'in bu konuda taahhüdü var. NATO belgesinde yer alan PKK ve YPG gibi ifadeler diğer ülkeler içinde bağlayıcı özellik taşıyacak. Artık Türkiye'nin AB ile muhatap olurken artık çok güçlü belgeleri ve kanıtları var.
YENİ GÜVELİK DOKTİRİNİ
NATO'nun güncellenen savunma planları var. Türkiye'nin burada bazı kaygıları vardı. Bunların da karşılandığını ve NATO'nun yeni bir güvelik doktirini oluşturduğunu görüyoruz. Küresel güvenlik mimari bakımından merkezinde Türkiye'nin olduğu yepyeni bir süreci beraberinde getiriyor. Öte yandan Türkiye'nin pozitif AB ajandası oluşturması önemli."
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