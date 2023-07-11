NATO için vize alan İsveç bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

ORTAK METİNDE YER ALACAK

Bu noktada şu çok önemli; NATO bir güvenlik örgütüdür, bunun aynı zaman terörle mücadele boyutu var. Bu boyut hep söylemde kaldı hiçbir zaman aktif bir mekanizmaya dönüşmediği gibi terörle mücadele bağlamında da bu husus ülkelerin kendine göre terör örgütleri olduğu ama bir diğer için terör örgütü olanı ise yeterince kabul etmediği ya da mücadele etmediği olaylar dizisini bize gösterdi. İlk kez NATO tarihinde Terörle Mücadele Koordinatörü atanacak olması ve bu NATO belgesine de geçecek ve bugün açıklanacak ortak metinde hep beraber göreceğiz. Bu son derece önemli bir aşamayı ifade ediyor. İsveç ile Türkiye arasında benzer bir mekanizma olacak ve güvenlik kaygıları üst düzeye çıkan İsveç Türkiye'nin bu konudaki gayretlerini artık reddetmeyecek kritik kavşağa geldi.