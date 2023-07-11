11 Temmuz 2023, Salı
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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! İşte ilk görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın burada zirve kapsamında pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.