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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi’nde! İşte ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 12:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın burada zirve kapsamında pek çok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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