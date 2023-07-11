NATO liderleri aile fotoğrafı çekildi

Litvanya'nın Vilnius kentinde, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO zirvesi başladı. NATO genişlemesi nasıl olacak? NATO hangi ülkelerle hangi yöne doğru büyümeyi planlıyor? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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