Başkan Erdoğan’dan bir diplomatik zafer daha! Türkiye masada istediğini aldı

"ÇİN'E KARŞI DA OLUŞUM…"

Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ciddi bir biçimde değişim var. Bu bir anlamda Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla başlayan bir süreç. Siyaseten yüzümüzü biraz Batı'ya döndük. Şu anda ilişkiler bu çerçevede ilerliyor. F-16 meselesi çok önemli bunun yanı sıra NATO'nun yeniden yapılanma, tehditleri yeniden gözden geçirme ve 5 değişik sahada yeniden kendini düzenleme bunun yanında en büyük rakip olarak Rusya'nın ötesinde Çin'e karşı da yeni bir oluşuma gitme konusunda bir durumu var.