Başkan Erdoğan’dan bir diplomatik zafer daha! Türkiye masada istediğini aldı
Türkiye NATO'nun tarihi zirvesi öncesi İsveç'e yeşil ışık yaktı. 3’lü zirve sonrası konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini açıkladı. Stotlenberg, İsveç'in ise terörle mücadele ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini söyledi. Türkiye’nin masada istediğini aldığı zirve ile ilgili A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karedeli önemli değerlendirmelerde bulundu.
Bugün NATO zirvesi ile yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye masadan istediğini aldı ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü kurulması için adımlar atılacak. Aynı zamanda Türkiye, İsveç'in 32. üye olması için de yeşil ışık yaktı.
NATO üyeliği için vize alan İsveç terörle mücadele konusunda daha kararlı adımlar atmanın garantisini verirken Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da destek sağlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mutabakat metninin yakından takip edileceğinin mesajını verdi. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Cem Karedeli değerlendirdi.
Prof. Dr. Cem Karedeli'nin değerlendirmeleri:
"İsveç'in terörle mücadele taslağı hazırlamasından sonra ve AB'de bize destek olması sözünden sonra NATO'ya üye olmasına yeşil ışık yaktık. Bu tabi çok önemli bir durum. Finlandiya ile birlikte NATO 31 üyeye ulaşmıştı, şimdi 32 üyesi olacak. NATO'nun artık yeni bir yaklaşımı var. Türkiye'nin atacağı adımlar ve İsveç'in buna vereceği karşılıklar son derece önemli olacak.
"ÇİN'E KARŞI DA OLUŞUM…"
Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ciddi bir biçimde değişim var. Bu bir anlamda Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla başlayan bir süreç. Siyaseten yüzümüzü biraz Batı'ya döndük. Şu anda ilişkiler bu çerçevede ilerliyor. F-16 meselesi çok önemli bunun yanı sıra NATO'nun yeniden yapılanma, tehditleri yeniden gözden geçirme ve 5 değişik sahada yeniden kendini düzenleme bunun yanında en büyük rakip olarak Rusya'nın ötesinde Çin'e karşı da yeni bir oluşuma gitme konusunda bir durumu var.
KARŞILINI ALMAK TÜRKİYENİN HAKKI
Tabi bu adımlar için 2008'den beri birtakım planlar yapılıyor. İşte Türk-Amerikan ilişkileri buna göre şekillenecek. Türkiye bu konularda kendi üzerine düşenin fazlasını da yaptı. Ukrayna'ya Azak komutanlarının verilmesi, İsveç'e NATO için yeşil ışık yakılması bunlardan bazılarıdır. Biz Batı ittifakının önemli bir parçası olduğumuzu gösterdik. Bunun karşılığını istemek Türkiye'nin hakkıdır.
TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN PERDE ARKASI
NATO'nun 2014'ten beri yeni bir planı var. Hava, kara, deniz, uzay ve siber alanlarında her türlü üyelerine karşı saldırılarla mücadele edileceğinin garantisi var. Bu tehditler içinde en önemlisi de terörizmdir. Doğrudan doğruya bir NATO ülkesinin işgal ile karşılaşması bu anlamda zor çok. Türkiye'nin adımları önemli. Burada bakış açısı değişiyor. Terörizmle mücadele, siber terörizmle mücadele bu konseptin içinde. Gelebilecek her türlü yıkıcı etkiyi azaltmaya yönelik ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşımlar olacak. NATO'nun bu ataması ile işler rayına oturacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti! 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı...
- YKS'de sıralama mı önemli, puan mı? 2023 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? YKS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
- Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?
- YKS yığılma nedir, ne demek? 2023 YKS yığılma olursa ne olur?
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler? Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?
- SREBRENİTSA SOYKIRIMI NEDİR? Srebrenitsa katliamı nerede, hangi ülkede? Srebrenitsa'da ne oldu?
- YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi belli oldu mu? sonuc.osym.gov.tr
- KPSS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS giriş belgesi yayımlandı mı? ÖABT, Lisans...
- 30. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak 2023? Polislik sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sandık görevlisi ücreti 2023 yattı mı 2023? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, Temmuz ayında ödenecek mi?
- Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 güz dönemi üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?