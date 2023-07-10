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Haberler Galeri Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

Son dakika haberleri... Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları yerleştirildi. İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 16:45
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Litvanya’da NATO hareketliliği! Vilniusta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

NATO Zirvesi, 11-12 Temmuz'da, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek.

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Litvanya’da NATO hareketliliği! Vilniusta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.

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Litvanya’da NATO hareketliliği! Vilniusta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

Zirve kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

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Litvanya’da NATO hareketliliği! Vilniusta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

Bu güvenlik önlemleri kapsamda Almanya'ya ait Patriot uzun menzilli hava savunma sistemi bataryaları, Vilnius Havalimanı'na konuşlandırıldı.

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Litvanya’da NATO hareketliliği! Vilniusta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.