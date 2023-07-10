Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak üyeliği henüz onaylanmayan İsveç ve Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak.

