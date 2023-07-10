10 Temmuz 2023, Pazartesi
Litvanya'da NATO hareketliliği! Vilnius'ta güvenlik üst düzeye çıkarıldı: Patriotlar havalimanına konuşlandırıldı
Son dakika haberleri... Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yarın başlayacak NATO Zirvesi için Vilnius Havalimanı'na Almanya'ya ait Patriot Hava Savunma Sistemi bataryaları yerleştirildi. İki gün sürecek NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleri çerçevesinde, 3 binden fazla Litvanya askeri de görev yapacak.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 16:45
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