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NATO'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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NATO’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta birçok ülke lideriyle de bir araya geliyor. Erdoğan, diplomasi trafiğine ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başladı. Başkan Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Başkan Erdoğan'ın, zirve kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

İKİNCİ GÖRÜŞME SUNAK'LA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne gelen Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'NİN AB TALEBİNE İLK YANIT: BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB çıkışı sonrasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan açıklama geldi. Scholz, "NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi görüşeceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan – Sunak görüşmesi BAŞKAN ERDOĞAN – SUNAK GÖRÜŞMESİ

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