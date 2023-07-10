CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak hamle! Bülent Kuşoğlu açıkladı
14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, 'değişim' diyenlere sert tepki gösterirken, kurultayla ilgili bombayı patlattı. Kuşoğlu ayrıca 'değişim' isteyenlerin öncüsü olan İmamoğlu'na kurultayda aday olamazsın mesajı gönderdi.
14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışması başladı. Çıktığı her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa ve değişim baskısı arttı. Ancak eleştirilere kulak tıkayan ve koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu, "gemi de benim kaptan da" çıkışı yaptı. Açık açık kurultayda yeniden genel başkan adayı olacağı mesajını yolladı.
İBB BAŞKANI KOLTUK SAVAŞINDA!
29 Mayıs sabahı değişim diyerek tartışmaların fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise genel başkanlık çalışmalarına başladı. Yaptığı birçok görüşmeye rağmen umduğu desteği bulamadı.
SEÇİM SONUCUNA 'BAŞARI' DEDİ!
Tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu, CHP'yi destekleyen cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda yaşanan krizin perde arkasını anlattı. CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, seçimlerde alınan oy oranını başarı olarak yorumladı.
'DEĞİŞİM' DİYENLERE SERT ÇIKTI
Değişim isteyenlere ise çok sert çıktı. "Kemal Bey değişimin yenilenmenin öncüsü olmuştur. Oy oranını yüzde 48'e çıkarmıştır. Bunu yükseltecek kişi ya da kişiler önce adayım desin. Gelsin nasıl yapacağını göstersin o koltuğa otursun. Değişimi yenilenme tamam ama ne yönde nasıl kimlerle? Sadece yarım ağızla Kemal Bey gitsin'i anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece Kemal Bey gitsin'in bir anlamı yok" diyerek açık açık Ekrem İmamoğlu'na mesaj yolladı.
İŞTE KURULTAY KARARI...
Bülent Kuşoğlu, CHP'nin merakla beklenen kurultayı ile ilgili de bombayı patladı. Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını ilan eden Kuşoğlu, "Ekim sonuna doğru il kongreleri bitiyor. Kasım sonunda da kurultayımızı yapmış oluruz. Kemal Bey kurultayda aday olur. Yerel seçim sonrasında da yeni bir değerlendirme yapar" açıklaması yaptı.
CHP'DE YEREL SEÇİM PANİĞİ
Parti içinde istifa çağrılarının artmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir tavrın olmadığını söyleyen Bülent Kuşoğlu, yerel seçimleri de değerlendirdi. Koalisyonun dağılması halinde yerel seçimlerde başarının tehlikede olduğuna dikkat çeken Kuşçuoğlu "Evet. İttifakın öyle veya böyle bir arada olması lazım. Yoksa başarılı olmamız mümkün değil. Bir an önce bunlarla uğraşmamız lazım" dedi.
İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceklerini söyleyen Bülent Kuşoğlu, "İstanbul ve Ankara bizim için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de başarılı yönetimleri var. Siyasi karşılıkları var. Bunu devam ettirmeliler. Her ikisininin de İstanbul ve Ankara'yı alacağına güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.
Kuşçuoğlu, bu sözlerle bir kez daha İBB Başkanlığı yerine genel başkanlık koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na kurultayda aday olamazsın mesajı gönderdi.
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