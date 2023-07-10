CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’nu köşeye sıkıştıracak hamle! Bülent Kuşoğlu açıkladı

İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceklerini söyleyen Bülent Kuşoğlu, "İstanbul ve Ankara bizim için çok önemli. Türkiye için çok önemli. Ekrem Bey'in de Mansur Bey'in de başarılı yönetimleri var. Siyasi karşılıkları var. Bunu devam ettirmeliler. Her ikisininin de İstanbul ve Ankara'yı alacağına güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Kuşçuoğlu, bu sözlerle bir kez daha İBB Başkanlığı yerine genel başkanlık koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na kurultayda aday olamazsın mesajı gönderdi.