Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu kozlarını ilk kez İstanbul İstanbul İl Başkanlığı yarışında paylaşacak!

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA İLK KOZLAR PAYLAŞILACAK

Baba ile Oğul arasındaki savaş şu ana kadar tamamen demeçlerde ve gizli hamlelerde kaldı. Ancak iç savaş ilk kez İstanbul İl Başkanlığı yarışında resmiyet kazanacak.

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması sonrası İl Başkanlığı'na kimse getirilmedi. Canan Kaftancıoğlu, gayri resmi şekilde görevini sürdürürken, yeni dönemde yerine yeni bir isim seçilecek. Bu da, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun kozlarını paylaşacağı ilk savaş olacak.