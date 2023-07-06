İBB'ye artık hizmet gerek! İmamoğlu varsa 'sorun' da var! Vatandaş panik atak geçirdi...
CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok konuda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşı canından iyice bezdirdi. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirmeye devam ediyor. İstanbullu vatandaşın çağrılarına kulak vermeyen, İmamoğlu ‘hizmet’ kelimesinin ne anlama geldiğini unutmuş halde. Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde yaşanan sorun, vatandaşları mağdur ederken bir kişi ise panik atak geçirdi.
CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha başarısız yönetimi ile gündem olmayı başardı.
Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.
OTOBÜSLER DOLDU TAŞTI!
Seferlerin yapılamaması nedeniyle metronun Yamanevler durağında inen yolcular yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, otobüsler dolu geldiği için binmekte güçlük çekti. Çakmak metrosunun girişindeki otobüs durağında da yoğunluk yaşanıyor. İşe geç kalan vatandaşlar, kapasitesinin üzerinde yolcu alan otobüslerde yer bulmaya çalışmıştı.
VATANDAŞ İSYAN ETTİ! "HERKESE DUYURACAĞIM BUNU"
Çekmeköy-Üsküdar metrosundaki teknik bir arıza nedeniyle isyan eden bir vatandaş, "Buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Herkese duyuracağım bunu." diyerek tepki göstermişti.
"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya." diyen vatandaş, telefon konuşmasında İBB yönetimine isyan ederek şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlığa aykırı bu yapılan ya. Buraya acil otobüs istiyorum ben. Hem de buraya onlarca otobüs gerekiyor. Çünkü burada çok fazla insan var. Umarım 5-10 dakikaya kadar buraya otobüs gelir. Gelmezse bunu da sosyal medyadan yayınlayacağım. Herkese duyuracağım bunu."
İSTANBULLU CANINDAN BEZDİ
Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta yerden yere vurdu.
"İMAMOĞLU DAHA METROYU YÖNETEMİYORSUN"
O anları görüntüleyen bir vatandaş, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?" sözleri ile Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.
SÖZDE "SÜPER KAHRAMAN"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolara verdiği reklam sosyal medyada reklam oldu.
İmamoğlu'nun, metrodaki ekranlara verilen reklamlarda kendisini "süper kahraman" olarak gösterdiği görüldü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İBB Başkanı'nı eleştirdi.
REKLAMA PARA ÇOK! HİZMETE PARA YOK
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Reklama 849 Milyon TL ayıran CHP'li İBB Başkanı, 3 yılın sonunda İstanbul'a 1 metre yeni metro yapamayınca PR ekibi çareyi yeni manipülasyonlarda bulmuş" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na yönelik yapılan bu görsel ise sosyal medyada vatandaşlardan tepki çekerken alay konusu oldu.
İMAMOĞLU'NA DENİZDE PROTESTO
Şehir Hatları vapurları görüşmelerde talep edilen yüzde 90'lık zam yerine yüzde 33'lük zam teklif edilmesi üzerine eyleme çıktı. Şehir Hatlarına bağlı tüm vapurlar, saat 09.00'da bir dakika boyunca sirene bastı. Siren sesi İstanbul'un birçok noktasından duyuldu.
İBB Şehir Hatları çalışanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun maaş zammında sınırlama koymasına tepki göstererek siren çalma eylemi yaptı.
İSTANBULLU YİNE MAĞDUR!
İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.
İSTANBULLU BUNU MU HAK EDİYOR? VATANDAŞ PANİK ATAK GEÇİRDİ
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda akşam saatlerinde yine bir arıza yaşanınca, seferler durmak zorunda kaldı.
Yaşanan arıza sonrası panik atak yaşayan bir yolcu camı kırmaya çalıştı.
Fünikülerin kapısı açıldıktan sonra yolcular hızlı bir şekilde içeriyi boşalttı. Yaşananları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
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