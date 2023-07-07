Baba-oğul gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu’nun hedefi ne?

"DERSİM LOBİSİ GİTMESİNİ İSTEMİYOR"

Burada önemli olan Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını kim, neden istiyor? Bu sorunun cevabı oldukça önemli. Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını CHP örgütleri ve teşkilatları dışında kim görevde kalmasını istiyor? Onun orada kalmasını isteyenler DERSİM LOBİSİDİR. Bu lobi kendi kontrolünde bir Genel Başkan istiyor. Eğer Kılıçdaroğlu oradan giderse çok önemli değişikler olacaktır. Parti yapısı değişecektir. Burada önemli olan sadece başkanın değişmesi değil zihniyet değişikliğidir. CHP halkın milli ve manevi değerlerinden kopmuş durumdadır. Burada değerle çelişen bir CHP gerçeği vardır.