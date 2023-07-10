NATO Zirvesi'nde tüm gözler Başkan Erdoğan'da! 2023'ün en önemli seçimi diyenler şimdi de Türkiye'yi işaret ediyor
Dünya gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO Zirvesi'ne çevirdi. İsveç'in üyeliğinin masada olacağı zirvede Başkan Erdoğan'ın vereceği karar merakla beklenirken, Vilnius çok önemli bir diplomasi trafiğine de sahne olacak. Kritik zirve öncesi Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altıkok da zirvenin önemine vurgu yaparken, tüm dikkatin Başkan Erdoğan'ın üzerinde olacağına dikkat çekti. Altınok ayrıca, "Ya oyuncumuz, iki tur arası kalkıp Putin'e parmak sallayan Kemal Bey veya beraber kaybettiği ortaklarından herhangi birisi olsaydı?" sorusunu yöneltti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek.
Zirve gündeminin ilk sıralarında Rusya-Ukrayna savaşı, NATO genişlemesi ve Kosova'daki gerginlik olacak. Bu kapsamda Başkan Erdoğan zirvede en dikkat çeken liderlerin başında geliyor.
ANKARA KRİTİK ROLDE
Türkiye'nin NATO'nun kritik önemdeki müttefiklerinden olması, Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolü ve İsveç'in NATO üyeliği konuları nedeniyle Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun olacak. Edinilen bilgilere göre Başkan Erdoğan'ın Vilnius'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman Şansölyesi Olaf Scholz, İngiliz Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşmesi planlanıyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin de iki liderin programlarında ayarlama yapılmaya çalışıldığı öğrenildi.
ATİNA İLE YENİ DÖNEM
Seçim sürecinden çıkan iki komşu ülke olan Türkiye ve Yunanistan yeni döneme pozitif ajanda ile giriyor. Yunanistan'ın terör yuvası Lavrion kampını dağıtması Ankara'da olumlu karşılandı. Başkan Erdoğan ve Miçotakis iki ülkedeki seçimler sonrası ilk kez Vilnius'ta bir araya gelecek. Öte yandan Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Avrupa'nın 3 bölgesini kapsayan ve uygulanması yıllar alacak detaylı askeri bir planın onaylanması hedefleniyor.
'ANKARA İLE TEMAS HALİNDEYİZ'
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi. Macar hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.
'ANLAŞILAMAYAN KONULAR VAR'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hâlâ üzerinde anlaşılamayan konular var" dedi. Stoltenberg, Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceğini belirtti. Türkiye ve İsveç arasında hâlâ üzerinde anlaşılamayan konular olduğunu ifade etti. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun da yeniden ele alınacağını belirtti.
İSVEÇ'TEN TÜRKİYE İTİRAFI
Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını ve İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu ciddiye almadığını belirtti. İsveç devlet televizyonu SVT'nin ülkenin NATO üyeliğine başvuru sürecini ele alan "Processen" adlı belgeselinde görüşlerine yer verilen Linde, Türkiye'nin terör konusundaki söylemlerinde haklı olduğunu dile getirdi.
Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda kritik NATO Zirvesi'ni ele aldı. Altınok, zirvenin Türkiye ekseni etrafında şekilleneceğini ifade ederken, 2023'ün en önemli seçimi olarak Türkiye'yi işaret edenlerin şimdi de NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi işaret ettiklerine dikkat çekti. Altınok ayrıca Başkan Erdoğan'ın önemine vurgu yaparak "Ya oyuncumuz, iki tur arası kalkıp Putin'e parmak sallayan Kemal Bey veya beraber kaybettiği ortaklarından herhangi birisi olsaydı? Yaşanacakları hayal edebiliyor musunuz?" dedi. İşte Altınok'un "Erdoğan'dan başka kim?" başlıklı o yazısı...
14-28 Mayıs'ı 2023'ün en önemli seçimi ilan edenler, 2023'ün en önemli zirvesi dedikleri Vilnius'taki NATO toplantısında da Türkiye'yi işaret ediyorlar.
Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacaklara mahkûm olduklarının fazlasıyla farkındalar
Pentagon'un sesi Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunun, bayram değil seyran değil Türkiye'nin NATO'nun en güçlü 2. ortağı olduğunu hatırlatması bu çaresizliğin ifadesi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'ye karşı koz olarak kullandıklarını itiraf ettikleri F-16'lar için açıkça "Verin artık şu uçakları Türklere" iması yapıyorlar.
Tek rakip ABD değil ki...
Tüm gözlerin çevrildiği Erdoğan zirve öncesi satranç turnuvasına katılmış Kasparov gibi, onlarca aktörle eş zamanlı maç yapıyor.
Yunanistan'la, Mısır'la, Körfez'le yeni masalar açıyor.
Macaristan'ı, Kosova'yı, Kafkasları ihmal etmiyor.
Ukrayna ile açtığı ikili masada olduğu gibi, tüm bu diyalog süreçlerinin diğer masaları devirmemesine de dikkat etmek zorunda tabii.
Birleşmiş Milletler'inden Moskova'ya kadar centilmenliğini alkışlamayan da kalmadı.
Kaybedenin yalnızca kaybetmekle kalmadığı bu ölümcül turnuvada en büyük kozumuz, temsilcimizin tüm rakiplerinden çok çok deneyimli olması.
Ya oyuncumuz, iki tur arası kalkıp Putin'e parmak sallayan Kemal Bey veya beraber kaybettiği ortaklarından herhangi birisi olsaydı? Yaşanacakları hayal edebiliyor musunuz?
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