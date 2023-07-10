NATO Zirvesi’nde tüm gözler Başkan Erdoğan’da! 2023’ün en önemli seçimi diyenler şimdi de Türkiye’yi işaret ediyor

Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok da bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda kritik NATO Zirvesi'ni ele aldı. Altınok, zirvenin Türkiye ekseni etrafında şekilleneceğini ifade ederken, 2023'ün en önemli seçimi olarak Türkiye'yi işaret edenlerin şimdi de NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi işaret ettiklerine dikkat çekti. Altınok ayrıca Başkan Erdoğan'ın önemine vurgu yaparak "Ya oyuncumuz, iki tur arası kalkıp Putin'e parmak sallayan Kemal Bey veya beraber kaybettiği ortaklarından herhangi birisi olsaydı? Yaşanacakları hayal edebiliyor musunuz?" dedi. İşte Altınok'un "Erdoğan'dan başka kim?" başlıklı o yazısı...

14-28 Mayıs'ı 2023'ün en önemli seçimi ilan edenler, 2023'ün en önemli zirvesi dedikleri Vilnius'taki NATO toplantısında da Türkiye'yi işaret ediyorlar.

Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacaklara mahkûm olduklarının fazlasıyla farkındalar

Pentagon'un sesi Atlantik Konseyi isimli düşünce kuruluşunun, bayram değil seyran değil Türkiye'nin NATO'nun en güçlü 2. ortağı olduğunu hatırlatması bu çaresizliğin ifadesi. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'ye karşı koz olarak kullandıklarını itiraf ettikleri F-16'lar için açıkça "Verin artık şu uçakları Türklere" iması yapıyorlar.

Tek rakip ABD değil ki...