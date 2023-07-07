İmamoğlu’nun yancıları rakı masasında poz kesti! Hikmet Çetin’den Kemal Kılıçdaroğlu’na salvo: CHP’yi sağa çeken proje…
14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve koalisyon masasını hezimete uğratması, kaos dolu süreci beraberinde getirdi. Seçim yenilgisinin ardından ‘koltuk savaşları’nın yaşandığı CHP’de “Mücadeleye devam edeceğim” çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefete “buradayım” mesajı vererek gözdağı verdi. İBB’de CHP’nin başa geldiğinden beri yaşanan ‘hizmet’ problemi İstanbullu vatandaşı her geçen gün çileden çıkartırken, İmamoğlu’nun yakın ekip arkadaşı dün akşam bir balıkçı restoranında, bir araya geldi. Masada 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen de yer aldı. “Değişim” çağrılarını destekleyen isimlerden biri olan Çetin, son olarak Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamalarda, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" derken, partiyi çok fazla sağa çeken Kılıçdaroğlu'nun “proje” olduğunu dile getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim hezimetinin ardından genel başkanlık koltuğu için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasından bilek güreşi başladı. Delegeler, yöneticiler ve fondaş medya temsilcilerinin de katıldığı mücadelede, neredeyse her gün yeni hamleler yapılıyor. İmamoğlu'na yakın ekip bir restoranda bir araya geldi. ekipte yer alan Hikmet Çetin'in Kılıçdaorğlu'nu hedef alan sözleri dikkat çekti.
BABA-OĞUL KOLTUK KAVGASINDA REST ÜSTÜNE REST
Ekrem İmamoğlu'nun "Genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
İL BAŞKANLARI DA KAOSUN İÇİNDE
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin birbirlerini hedef almasının yanısıra son olarak il başkanları üzerinden restleşmeler yaşandı.
Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasına önce karşı çıkan il başkanları daha sonra 'bir şekilde' ikna edilerek Kılıçdaroğlu lehine imza attı.
81 il başkanının metninde yer alan ifadede "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı.
İMAMOĞLU BİLDİRİYE KARŞI ÇIKTI: 4 İL BAŞKANI YAZDI
İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı ve söz konusu metni 4 il başkanının yazdığını savunarak Kılıçdaroğlu'na yüklenmeyi sürdürdü.
İMAMOĞLU'NUN SİTESİ GÖRÜNDÜ
Karşılıklı atışmalar sürerken son olarak İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verildi.
İMAMOĞLU EKİBİ TOPLANDI!
CHP'de değişim amacıyla düzenlenen ve partinin ağır toplarının yer aldığı bir toplantıdaki rakılı sofra dikkat çekti.
Ankara Yakamoz Restoran'daki toplantıda 3 eski genel başkan Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öymen, İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve partililer yer aldı.
KILIÇDAROĞLU PROJESİ!
Masada yer alan Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'ya knouşan Çetin, Kılıçdaroğlu'nun partiye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar verdiğini söyledi.
Çetin'e göre, CHP'yi çok fazla sağa çeken Kılıçdaroğlu bir proje.
Çetin, "Keşke SHP'yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜ AKILLARDA
"Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtaranları partiden temizleyeceğiz" Kılıçdaroğlu, 9 yıl önce de partide değişim sloganıyla çıktığı olağanüstü kurultayda sert açıklamalarda bulunmuştu.
Rakı masasında "değişim" toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini akıllara getirdi.
Kılıçdaroğlu, o dönemde partideki elitleri eleştirerek, "Elit olmak ayrı, elitist olmak ayrı. Elitlere yami seçkinlere saygım var. Otururlar konuşurlar, düşüncelerini topluma aktarırlar ve toplumu aydınlatırlar. Ama bir de elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğiz, herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil." demişti.
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