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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin İstanbul'daki görüşmesi başladı

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Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin İstanbul’daki görüşmesi başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’ndeki kritik görüşmesi başladı. Zelenskiy’nin bu ziyareti Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

Başkan Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı.

Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 21.00'da başladı.

İki lider daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Ardından Başkan Erdoğan ile Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ELE ALINACAK KONULAR

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

TARİHİ ZİYARET

Zelenskiy'nin bu ziyareti Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

Zelenskiy dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, TÜRKİYE'DE

Zelenskiy'i Atatürk Havalimanında Sanayi ve Teknoleji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar karşıladı.

ZELENSKİY'DEN GÖRÜŞMEYE DAİR İLK AÇIKLAMASI

Dünyanın gözü İstanbul'daki zirvedeyken Ukrayna lideri Zelenskiy, sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yapılan görüşmelerde yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. 'Barış Formülü' pozisyonlarının koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri ve tahıl girişimi, Ukrayna'nın yeniden inşası, şirketlerimiz arasındaki savunma sözleşmeleri gibi konular ele alındı."



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