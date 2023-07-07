Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin İstanbul’daki görüşmesi başladı

İki lider daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Ardından Başkan Erdoğan ile Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ELE ALINACAK KONULAR

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

TARİHİ ZİYARET

Zelenskiy'nin bu ziyareti Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

Zelenskiy dün Çekya'yı, bugün Slovakya'yı ziyaret etmişti.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, TÜRKİYE'DE

Zelenskiy'i Atatürk Havalimanında Sanayi ve Teknoleji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar karşıladı.