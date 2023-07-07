Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İsveç’in NATO üyeliği için çok net mesaj: Teröriste kucak açana onay veremeyiz

"TÜRKİYE'NİN ASKERİ EĞİTİM STANDARDINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Başarıyı sadece geçmişte ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz.

2016 yılında başlayan dönüşüm daha uzun bir perfpektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında bir yarar vardır. Üniversitemizin bu günlere gelmesinde önemli rol oyanayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bundan sonraki çabalarında da üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.

"ORDU-MİLLET UNVANINI HAK EDEN TEK MİLLETİZ"

Bizler 2 bin 232 yıl önce düzenli ordu kurmuş milletiz. Ordu-millet unvanını hak eden tek milletiz. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir.

Tarih boyuca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir. Ordumuz nerede olursa olsun zorluklara rağmen büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. TSK dünyanın en güvenilir ve en güçlü ordusu olarak yer alıyor.

"BİZE SIĞINAN HİÇ BİR MAZLUMU KATİLLERİNE TESLİM ETMEDİK"

Bize sığınan hiç bir mazlumu katillerine teslim etmedik. Barış ve istikrar ortamının yeniden inşası konusunda hep samimi çaba harcadık.