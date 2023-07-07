Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği için çok net mesaj: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin düzenlediği "10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ordu-millet kavramının sahibi olan ülkenin Türkiye olduğunu vurgularken "Bu unvanı hak eden tek milletiz" ifadelerini kullandı. Diğer yandan İsveç'in NATO üyelik sürecine de değinen Başkan Erdoğan "Teröriste kucak açana onay veremeyiz. Terörle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir?" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca İsveç'in Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi'nin düzenlediği "10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi, Mezuniyet Töreni" programında önemli açıklamalarda bulundu.
"KURUMLARIMIZ SÜREKLİ TEKAMÜL İÇİNDE OLMALI"
MSÜ'nün bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Eğitimlerini tamamlayan tüm subaylarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri her açıdan her donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza, komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemiz eğitim müfredatıyla ihtiyacı olan vazife şuurunu sizlere zaten kazandırıyor.
Ödediğimiz nice ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemizin geleceği adına çok kıymetli buluyoruz. Elbette yeterli değildir. Güncel şartlara ve yeni meydan okumalara kurumlarımız sürekli tekamül içinde olması gerekiyor.
"TÜRKİYE'NİN ASKERİ EĞİTİM STANDARDINI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Başarıyı sadece geçmişte ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Değişim ve yenilenme ihtiyacının uzun soluklu olmanın bilinciyle hareket etmeliyiz.
2016 yılında başlayan dönüşüm daha uzun bir perfpektifle hızlandırılmasında ve olgunlaştırılmasında bir yarar vardır. Üniversitemizin bu günlere gelmesinde önemli rol oyanayan rektörümüzü ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Biz de bundan sonraki çabalarında da üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.
"ORDU-MİLLET UNVANINI HAK EDEN TEK MİLLETİZ"
Bizler 2 bin 232 yıl önce düzenli ordu kurmuş milletiz. Ordu-millet unvanını hak eden tek milletiz. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biridir.
Tarih boyuca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barış ve istikrarın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir. Ordumuz nerede olursa olsun zorluklara rağmen büyük bir titizlikle yerine getirmiştir. TSK dünyanın en güvenilir ve en güçlü ordusu olarak yer alıyor.
"BİZE SIĞINAN HİÇ BİR MAZLUMU KATİLLERİNE TESLİM ETMEDİK"
Bize sığınan hiç bir mazlumu katillerine teslim etmedik. Barış ve istikrar ortamının yeniden inşası konusunda hep samimi çaba harcadık.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİK SÜRECİ
Bir süredir ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. İttifakın geleceği adına endişe duyuyoruz. İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. İttifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır.
Teröristleri himaye edenlere, terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara tepkimizi göstermeyi çekinmedik. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir.
Türkiye terörle arasına mesafe koymayanlara nasıl onay verebilir? Madrid'de verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.
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