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Başkan Erdoğan davet etti Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Önce Zelenski sonra Putin! İşte lider diplomasisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Başkan Erdoğan davet etti Ukrayna lideri Türkiye’ye geliyor! Önce Zelenski sonra Putin! İşte lider diplomasisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkan Erdoğan'ın daveti nedeniyle bugün İstanbul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alınacak. Erdoğan'ın Zelenski'nin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.



UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU
Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.



PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.

Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.

Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.

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