Başkan Erdoğan davet etti Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Önce Zelenski sonra Putin! İşte lider diplomasisi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Başkan Erdoğan'ın daveti nedeniyle bugün İstanbul'a gelecek. Yapılacak görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, Tahıl Koridoru Anlaşması'nda sürenin uzatılması ve ikili ilişkiler ele alınacak. Erdoğan'ın Zelenski'nin ardından Rusya lideri Vladimir Putin ile de görüşmesi bekleniyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.
GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılması bekleniyor.
UKRAYNA SAVAŞINDA ARABULUCU
Başkan Erdoğan hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile en çok görüşen liderler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.
PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy'nin ziyaretini canlı yayında anlatan A Haber muhabiri Rüya Akkuş, görüşme sonrası başka bir temasın planlandığını duyurdu. Buna göre Başkan Erdoğan Zelenskiy sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli devam ettiğini açıkladı.
Tahıl koridoruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, 32 milyondan fazla tahılın binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını aktardı.
Türkiye'nin "Tahıl Anlaşması"nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Aktürk, "17 Temmuz'da süresi dolacak olan Tahıl Girişiminin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileri ile temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak 2023? Başvurular...
- EHLİYET HARÇ ÜCRETİ 2023: Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?
- Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?
- TELEFON İMEİ KAYIT ÜCRETLERİ: Yurt dışı telefon kayıt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2023 İMEİ kayıt ücreti ne zaman yürürlüğe girecek? e-Devlet Sorgulama ekranı...
- Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2023 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?
- DGS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? ÖSYM SON DAKİKA! DGS sınav yerleri, giriş belgesi sorgulama ekranı! ais.osym.gov.tr
- Canan Karatay'ın yarım asır önceki fotoğrafları gündem oldu! Gençlik hali görenleri şaşırttı! İşte, Karatay'ın 20'li yaşları...
- Evde bakım maaşı alanlara sigorta müjdesi! Evde bakım maaşına zam geldi mi, ne kadar oldu? SGK düzenlemesinin detayları...
- Gelinim Mutfakta 6 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Threads nasıl hesap açılır? Threads instagram app ücretsiz mi indiriliyor? THREADS ÜYELİK HESAP AÇMA EKRANI!
- Threads takipçi nasıl kazanılır? Threads instagram takipçi kazanmanın yolları, yöntemleri neler?
- MİLYONLAR ÜYE OLDU! THREADS uygulaması nedir? THREADS nasıl üye olunur, indirilir? instagram threads kelime anlamı...