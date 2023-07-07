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Son dakika: Ek bütçe TBMM Başkanlığı'na sunuldu

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Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Son dakika: Ek bütçe TBMM Başkanlığı’na sunuldu

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

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