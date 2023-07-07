Başkan Erdoğan’dan 10 milyar dolarlık Körfez seferi! Türkiye ekonomisine güvenin nişanesi olacak

KISA VADEDE 10 MİLYAR DOLAR UZUN VADEDE 30 MİLYAR DOLAR

Söz konusu haberde Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki liderleri ziyaret etmepi planladığı belirtildi. Türkiye'nin uzun dönemde ise bu temaslardan enerji, altyapı ve savunma sektörleri başlıca olmak üzere toplamda 30 milyar dolarlık yatırım beklediği bildirildi.

10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın ise "kısa süre içerisinde" geleceğine dikkat çekilirken, ziyaretler sırasında bazı önemli anlaşmalara da imza atılacağı öğrenildi.