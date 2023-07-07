Başkan Erdoğan'dan 10 milyar dolarlık Körfez seferi! Türkiye ekonomisine güvenin nişanesi olacak
Seçimlerin ardından Türkiye'ya yabancı yatırımcı akını başlarken, İngiliz merkezli Reuters Körfez ülkelerinin de Türkiye'ye büyük bir yatırım hazırlığında olduğunu yazdı. Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Körfez ülkelerine bir ziyaret düzenleyeceği ve bu ziyaret sonrası Türkiye'ye 10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın önünün açılacağı öğrenilirken, yatırım tutarının uzun vadede 30 milyar doları bulabileceği belirtildi.
Türkiye mayıs ayında yaptığı seçimlerin ardından belirsizliği geride bırakırken, vatandaşlar Başkan Erdoğan'a güvenlerini sandıkta bir kez daha göstererek "istikrar devam etsin" dedi. Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan ekonomi yönetimini yenilerken; Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.
YABANCI YATIRIMCI AKINI
Bu hamlelerin ardından Borsa İstanbul'a seçim sonrası yaklaşık 1 aylık süreçte adeta yabancı yatırımcı akını oldu. Borsaya yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım girerken, bu tutar Kasım 2021'den beri en yüksek para girişi olarak kayıtlara geçti.
Ekonomik verilerdeki iyileşme yurt dışında da yakından takip edilirken, seçim sonrası ziyaretlerine başlayacak olan Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki 2 hafta içerisinde Körfez ülkelerini ziyaret edeceği öğrenildi. İngiliz merkezli Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın planlanan ziyaretinin ardından Körfez ülkelerinin Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapma planı olduğunu yazdı.
KISA VADEDE 10 MİLYAR DOLAR UZUN VADEDE 30 MİLYAR DOLAR
Söz konusu haberde Erdoğan'ın 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki liderleri ziyaret etmepi planladığı belirtildi. Türkiye'nin uzun dönemde ise bu temaslardan enerji, altyapı ve savunma sektörleri başlıca olmak üzere toplamda 30 milyar dolarlık yatırım beklediği bildirildi.
10 milyar dolarlık doğrudan yatırımın ise "kısa süre içerisinde" geleceğine dikkat çekilirken, ziyaretler sırasında bazı önemli anlaşmalara da imza atılacağı öğrenildi.
YILMAZ VE ŞİMŞEK DE ZİYARET ETMİŞTİ
Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde "ekonomik işbirliği fırsatları" için BAE'ye gitmiş ve Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan ile görüşmüşlerdi.
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