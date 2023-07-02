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Fransa'daki olayların Türkiye'de yaşanacağı iddiası! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şuursuz ve çirkin provokasyon

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Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
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Fransa’daki olayların Türkiye’de yaşanacağı iddiası! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şuursuz ve çirkin provokasyon

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan olaylar üzerinden Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasına sert tepki gösterdi. Çelik, "Bu siyasetçi, gazeteci ve yorumcuların, Türkiye Cumhuriyeti’ni sömürgeci ülkelerle yan yana getiren şuursuz yaklaşımını ve çirkin provokasyonunu şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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