15 Temmuz gazisi Veyis Gümüşsoy anlattı: Tek bir adım geri atmadık

Tek düşüncemiz vatan ve milletti. Uçaktan bomba atıldı. Birçok vatandaşımız yaralandı ve biz yaralılara yardıma koştuk. Yardıma koştuğumuzu gören uçak bulunduğumuz bölgeye ikinci bir bomba bıraktı. Bu esnada ben de karnımdan yaralandım. Ne yapsalar da bizi yıldıramadılar. Milletimiz o hainlere izin vermedi. Bir adım bile geri adım atmadık. Sonunda bu biz kazandık. Şehidimiz, gazimiz oldu ama vatan sağ olsun" dedi.

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