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Haberler Galeri Fransa'da "Batı Baharı" mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Fransa'da "Batı Baharı" mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar dört gündür devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. Yaşanan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı üç bine yaklaştı Peki, Fransa'daki polis kurşunu patlama noktası mı oldu? Yakıp yıkılan Paris'te neler oluyor? Fransa'da yanan ateş dalga dalga büyür mü? Paris'in ardından sömürgeci geçmişi olan batı başkentlerini neler bekliyor? Fransa'daki olayların perde arkasını A Haber canlı yayınına katılan Cezayirli gazeteci Abdennour Toumi anlattı.

Giriş Tarihi: 01.07.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 23:22
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Fransa’da Batı Baharı mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 4 gündür devam ediyor. Sokak olaylarının engellenmesi için ülke genelinde toplu taşıma seferleri durduruldu. Bazı bölgelerdeki eğlence ve festivaller de iptal edildi.

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Fransa’da Batı Baharı mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Göstericiler arasında çok sayıda genç ve çocuk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Macron ise ailelere, "Çocuklarınızı evde tutun" diye seslendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 1300'ü aşarken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülkede neden OHAL ilan edilmediği sorusuna yanıt verdi.

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Fransa’da Batı Baharı mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

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Fransa’da Batı Baharı mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Peki, Fransa'daki polis kurşunu patlama noktası mı oldu? Yakıp yıkılan Paris'te neler oluyor? Fransa'da yanan ateş dalga dalga büyür mü? Paris'in ardından sömürgeci geçmişi olan batı başkentlerini neler bekliyor?

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Fransa’da Batı Baharı mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Cezayirli gazeteci Abdennour Toumi, Fransa'da yaşanan olayların perde arkasını A Haber'de şöyle anlattı:

"Aslında Fransa hükümeti için önemli bir durum bu. Aynı zamanda Fransa Cumhuriyeti için de bir prensip meselesi. Bu durum Fransa otoritesi için sosyal, toplum ve adalet konusunda zorlu bir süreç yaratan bir durum. Sadece otorite değil hükümet olsun, medya olsun, toplumun tüm kesimlerini etkileyen zorlu bir sürece sokan bir durum. Ve bu sorun yaklaşık 30-40 yıldır süre geliyor. 2005'te örneğin aynı problemleri yaşıyorduk biz Fransa'da. Özellikle benzer isyanlar vardı. Buna "isyan" diyorum çünkü söz konusu şeydi aslında bir isyan. Ve o zamanlarda da Fransa'nın La Baule dedikleri banliyö kısmında çıkan sıkıntılar, isyanlar vardı.