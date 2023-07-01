Fransa'da "Batı Baharı" mı başladı? Cezayirli gazeteci olayların perde arkasını A Haber’de anlattı

Cezayirli gazeteci Abdennour Toumi, Fransa'da yaşanan olayların perde arkasını A Haber'de şöyle anlattı:

"Aslında Fransa hükümeti için önemli bir durum bu. Aynı zamanda Fransa Cumhuriyeti için de bir prensip meselesi. Bu durum Fransa otoritesi için sosyal, toplum ve adalet konusunda zorlu bir süreç yaratan bir durum. Sadece otorite değil hükümet olsun, medya olsun, toplumun tüm kesimlerini etkileyen zorlu bir sürece sokan bir durum. Ve bu sorun yaklaşık 30-40 yıldır süre geliyor. 2005'te örneğin aynı problemleri yaşıyorduk biz Fransa'da. Özellikle benzer isyanlar vardı. Buna "isyan" diyorum çünkü söz konusu şeydi aslında bir isyan. Ve o zamanlarda da Fransa'nın La Baule dedikleri banliyö kısmında çıkan sıkıntılar, isyanlar vardı.