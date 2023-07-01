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Fransa sokaklarında gergin bekleyiş! Binlerce polis sokaklarda! Taş ve el bombası attılar...

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.'in polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. Fransa'nın Marsilya kentinde göstericiler ile polis arasında yeniden arbede yaşandı. Fransa hükümetinin protestoları önlemek için çok sayıda polisi görevlendirdiği şehirde sokaklar savaş alanına döndü. Protestocular havai fişek patlatıp, slogan atarak polis şiddetini protesto etti. Bazı protestocular ıslık çalarak iş yerlerine taş attı, bazıları da el bombası kullandı. Gösteriler sırasında çöp konteynerleri yere devrilirken sokaklardaki banklar ve otobüs durakları hasar gördü. Marsilya'daki işletme sahipleri ise yağmalama ihtimaline karşı iş yerlerinin önüne barikatlar kurarak güvenlik önlemleri aldı.

Giriş Tarihi: 01.07.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 22:57
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Fransa sokaklarında gergin bekleyiş! Binlerce polis sokaklarda! Taş ve el bombası attılar...

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Fransız polisi, gece yoğunlaşması beklenen protestoları kontrol altına almak için başkent dahil ülkedeki birçok kentte güvenlik önlemlerini artırdı.

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Fransa sokaklarında gergin bekleyiş! Binlerce polis sokaklarda! Taş ve el bombası attılar...

Paris'in turistik caddesi Şanzelize'de, lüks iş yerlerinin önüne polis araçları yerleştirilirken polis, caddede şüpheli gördüğü kişileri kimlik kontrolünden geçirerek üst araması yaptı.

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Fransa sokaklarında gergin bekleyiş! Binlerce polis sokaklarda! Taş ve el bombası attılar...

Diğer yandan şiddet olaylarının üslerinden biri haline gelen Marsilya'da polis, gösteri için toplanan kalabalığa sert müdahalede bulundu. Kolluk kuvvetleri göstericilere yer yer göz yaşartıcı gaz sıkarken, güvenlik amacıyla kentte iki zırhlı araç devriye geziyor.

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Fransa sokaklarında gergin bekleyiş! Binlerce polis sokaklarda! Taş ve el bombası attılar...
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Fransa sokaklarında gergin bekleyiş! Binlerce polis sokaklarda! Taş ve el bombası attılar...