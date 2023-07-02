AYM raportöründen Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı! HSK inceleme başlattı



Bunun üzerine Yunus G., "Beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Mecek, "Seni bıçaklarım, parça parça ederim" diyerek tehdit etti. Yunus G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen Mecek'i gencin arkadaşları engelledi. Yunus G., Batman Hâkimi olan ve Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hüseyin Mecek'i Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSK) şikâyet etti. HSK, Mecek hakkında inceleme başlattı.