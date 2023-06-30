28 Mayıs sonrası Kılıçdaroğlu’nu eleştiri yağmuruna tutan Fatih Portakal’dan Sözcü TV’ye veda: Özleyeceğim bu insanları

"VİCDANEN RAHATIM"

Yeni yayın dönemine ilişkin bir belirsizlik olduğunu söyleyen Portakal "He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum. Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım." diye konuştu.