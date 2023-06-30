28 Mayıs sonrası Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tutan Fatih Portakal'dan Sözcü TV'ye veda: Özleyeceğim bu insanları
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı büyük hezimetin ardından faturayı MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu CHP tabanında ve medyasında büyük tepki çekti. Sözcü TV'de Fatih Portakal, yaptığı yayınlarda Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmasıyla dikkatlerini üzerine çekerken, bu akşamki yayınında kanala veda etti. Portakal "Özleyeceğim bu insanları" ifadelerini kullanırken " Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar." dedi. İşte detaylar...
2023 seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan ancak istifa etmek yerine faturayı MYK ve danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu, fondaş Sözcü TV'de Fatih Portakal tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
BAY KEMAL'İ YERDEN YERE VURDU
Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kılıçdaroğlu bırakmazsa İzmir de kaybedilecek. Kimse sizin arkanızdan gitmez, ben arkanızdan gitmem seçimi kaybetmişsiniz çünkü. Kibirle pişkinlikle seçmenle dalga geçiyor." gibi sözlerle adeta Bay Kemal'in bombalayan Portakal bu akşamki programı sonrasında veda mesajı verdi.
"BANA MÜSAADE ÖZLEYECEĞİM"
CHP yandaşı yayınlarıyla bilinen Sözcü TV'de bir süredir ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, kanala veda etti. Haberleri sunmasının ardından "Bana müsaade"diyerek sözlerine başlayan Portakal, "Özleyeceğim bu insanları" ifadelerini kullandı.
"VİCDANEN RAHATIM"
Yeni yayın dönemine ilişkin bir belirsizlik olduğunu söyleyen Portakal "He sonrasında sizlerle olur muyum olmaz mıyım onu zaman gösterir, bilemiyorum. Ama ben haber sunmaktan keyif alıyorum. Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım." diye konuştu.
"DİLİMİN KEMİĞİ YOK"
Sözlerinin devamında dilinin kemiği olmadığını belirten Portakal, "Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum." dedi.
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