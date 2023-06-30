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Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Karagöz hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Denizde kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Karagöz hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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