Fatih Portakal’ın eleştirileri sonrası Kılıçdaroğlu’na Merdan Yanardağ kalkanı: Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala

BAY KEMAL KENDİ MEDYASINA YAR VERDİ

Seçimleri kaybetmesinin ardından tam 12 gün sonra fondaş Sözcü TV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullanarak kendi medyasını hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun 'kalemini ve onurlu davranmayan' olarak nitelendirdiği gazetecilerin kimler olduğunu sorarken "Ya kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı hat safhada 'Siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor. Boş bir cümle." ifadelerini kullandı.