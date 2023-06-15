Fatih Portakal'ın eleştirileri sonrası Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ kalkanı: Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala
28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken yaptığı açıklamalarla da bazı yandaş gazetecileri hedef almıştı. Bu gelişme sonrasında Fatih Portakal fondaş Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirirken yine diğer bir fondaş Merdan Yanardağ, Portakal'ı hedef aldı. Yanardağ yaptığı açıklamada Portakal'a seslenerek "Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala. Terbiyeli ol" ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla büyük bir hezimet yaşarken istifa çağrılarına kulak tıkayıp faturayı tüm MYK üyelerine kesti.
BAY KEMAL KENDİ MEDYASINA YAR VERDİ
Seçimleri kaybetmesinin ardından tam 12 gün sonra fondaş Sözcü TV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullanarak kendi medyasını hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nun 'kalemini ve onurlu davranmayan' olarak nitelendirdiği gazetecilerin kimler olduğunu sorarken "Ya kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı hat safhada 'Siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor. Boş bir cümle." ifadelerini kullandı.
PORTAKAL'A SERT ELEŞTİRİ
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Fatih Portakal'a sert şekilde tepki gösterdi.
'BENİM HAKKIMDA KONUŞURKEN AĞZINI ÇALKALA' SALVOSU
"Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler CHP'yi imha etmeye yöneldi." diyen Yanardağ, Portakal'ı hedef alarak, "Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın." dedi.
"TERBİYELİ OL AĞZINI TOPLA"
Muhalefetin aldığı yüzde 48'lik oy oranıyla seçimi kaybetmediğini öne süren Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesi saygısızlık yapılması, yukardan konuşulması bütün bunları kabul etmek mümkün değil. Onlar tamamen gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneğidir." dedi.
"Kendisi muhalif zanneden ya da sunan gazeteler ve televizyonlarda bu yönde operasyonların başlatılması da başlı başına dikkat çekicidir." diyen Yanardağ, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Terbiyeli olacaksınız, ağzınızı toplayacaksınız. Yandaş medyanın deyimleriyle dostlarınıza saldırmayacaksınız. Dostluğumuzu korumaya çalışıyoruz. Buradan özellikle uyarıyorum. Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın."
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