CHP fondaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İstanbul Ankara ve İzmir de kaybedilebilir
28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK'yı da alan ancak büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaoroğlu istifaya yanaşmazken, faturayı MYK ve danışmanlarına kesti. Diğer yandan Ekrem İmamoğlu ile de adaylık konusunda gerilim yaşayan Bay Kemal "mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP fondaşı Sözcü TV'de yaşananları yorumlayan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta ısrar etmesi durumunda İzmir'in bile yerel seçimlerde kaybedilebileceğini söyledi. Portakal ayrıca "Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız." ifadelerini kullandı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarını görmezden gelerek mağlubiyetin sorumluluğunu MYK ve danışmanlarına kesti.
İMAMOĞLU GÖZ KIRPTI
Tüm isimlerin istifasını alan Bay Kemal'e yönelik, Ekrem İmamoğlu "değişim" vurgusunu ön plana çıkararak adaylık sinyali verdi. Diğer yandan da Kılıçdaroğlu'na "görevi bırak" çağrısı yapan İmamoğlu adaylığa göz kırptı.
BAY KEMAL'DEN VETO
Kılıçdaroğlu ise olası İmamoğlu adaylığın karşı "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.
"BEN YILMAM YILDIRIRIM"
İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU KALIRSA İZMİR DE GİDECEK
Bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu'na adeta savaş açan Sözcü TV'deki Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun göreve devam etmesi durumunda CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'in de kazanılamayacağını söyledi. Portakal ayrıca "Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Portakal konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024'deki seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbul'da Yavaş Ankara'da oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık.
Bakın bunu yazın bir kenara. Aynı ısrara devam edecek olursa güvendikleri 'kale' dedikleri İzmir'de bile Tunç Soyer'in kazamaması söz konusu olabilir. Artık insanlar Kılıçdaroğlu'nda umut görmüyorlar. Görevi bırakması gerekir yol açması gerekir. Ama tahmin etmiyorum. Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz koltuğu bırakmayarak. Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız"
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