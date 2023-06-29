CHP fondaşı Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi: İstanbul Ankara ve İzmir de kaybedilebilir

Portakal konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Eğer Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ederse Mart 2024'deki seçim geldiğinde şöyle bir sonuçla karşılaşma ihtimali büyük. Koltukta oturmaya devam ederse, İmamoğlu İstanbul'da Yavaş Ankara'da oralar bile kaybedilebilir. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun peşinden gitmeyecek o kadar çok seçmen var ki. Çünkü o seçmenlerin umudu kırıldı bitti. Kaybetmiş birisinin ardından neden gitsinler, ben gitmem artık.

Bakın bunu yazın bir kenara. Aynı ısrara devam edecek olursa güvendikleri 'kale' dedikleri İzmir'de bile Tunç Soyer'in kazamaması söz konusu olabilir. Artık insanlar Kılıçdaroğlu'nda umut görmüyorlar. Görevi bırakması gerekir yol açması gerekir. Ama tahmin etmiyorum. Egosunun da ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz koltuğu bırakmayarak. Bayramdan sonra muhalefeti çok konuşacağız"