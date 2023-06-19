Faik Öztrak hangi dünyada yaşıyor? Hezimet sözlerine Fatih Portakal’dan tepki: İnsanlara palavra satıyorsunuz

HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUN?

Öztrak'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki toplarken Sözcü TV'deki Fatih Portakal, Öztrak'ı topa tuttu. Portakal "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" dedi.