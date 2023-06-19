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Faik Öztrak hangi dünyada yaşıyor? Hezimet sözlerine Fatih Portakal'dan tepki: İnsanlara palavra satıyorsunuz

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
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Faik Öztrak hangi dünyada yaşıyor? Hezimet sözlerine Fatih Portakal’dan tepki: İnsanlara palavra satıyorsunuz

28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken Faik Öztrak'tan ilginç açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öztrak "Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malül Erdoğan Hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacaktır." ifadelerini kullandı. Öztrak'ın bu sözleri CHP'nin kanalı Sözcü TV'de Fatih Portakal tarafından ti'ye alınırken Portakal "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? İnsanlara palavra satıyorsunuz" dedi.

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu aldığı oy oranıyla hem tabanında hem de HDPKK'lı dostlarında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

BAY KEMAL YIRTMA PEŞİNDE

Diğer yandan istifaya yanaşmayan Bay Kemal, mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına keserek işin içinden kurtulmayı denedi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL DE MASADA

Ancak başta Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açarken, Bay Kemal bu isimlerin önünü kapatmak adına hamleler yapmaya devam ediyor.

İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI

Bu gelişmeler sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Faik Öztrak değişim çağrılarına yanıt verirken "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış, MYK'sını değiştirmiştir. Kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır" ifadelerini kullandı.

YENİLENMİŞ VE DİNAMİK ÖRGÜTLER VURGUSU

23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" dedi.

"SEÇİMLERDE ONLARI BÜYÜK HEZİMETE UĞRATACAĞIZ"

Bugün ise yine kameralar karşısına geçen Öztrak fıkralara konu olacak ifadeler kullandı. Öztrak "Önümüzdeki yerel yönetim seçimleri, ağır güvensizlikle malül Erdoğan Hükümetinden kurtulmak için önemli bir fırsattır. Seçimde onları uğratacağımız büyük hezimet, bunun önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUN?

Öztrak'ın bu ifadeleri sosyal medyada tepki toplarken Sözcü TV'deki Fatih Portakal, Öztrak'ı topa tuttu. Portakal "Bu Faik Bey hangi dünyada yaşıyor? Bu nasıl bir özgüvendir. İnsanlara palavra satıyorsunuz, kocaman bir yalan söylüyorsunuz" dedi.

Önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız

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