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CHP fondaşı Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesçi'yi azarladı: Beğendiniz mi? Ben beğenmedim! Kibir dolu yaklaşım sosyal medyada büyük tepki çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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CHP fondaşı Fatih Portakal canlı yayında ’dış sesçi’yi azarladı: Beğendiniz mi? Ben beğenmedim! Kibir dolu yaklaşım sosyal medyada büyük tepki çekti

CHP’nin tetikçi fondaşı Fatih Portakal, program sırasında çalışma arkadaşını azarladı. Yunanistan seçimlerinde yaşananları aktaran ‘dış sesçi’yi rencide eden Portakal sosyal medyada eleştirilen odağı oldu. Fondaş gazeteci Portakal, “Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim” diyerek skandal ve insanlık dışı bir yaklaşım sergiledi.

CHP fondaşı Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu tetikçi Fatih Portakal, yayınlanan bir haberi anlatan muhabirin sesini ve tarzını beğenmediğini söyleyerek, ekip arkadaşını canlı yayında rezil etti. İzleyecilerden özür dileyen Fatih Portakal'ın tavrı, sosyal medyada eleştirildi.

Tetikçi Fatih Portakal'ın sunumuyla fondaş Sözcü TV ekranlarında Ana Haber programı yayınlandı. Yunanistan seçimlerinde yaşananların anlatıldığı haberin ardından, Portakal, 'dış sesçi'nin sunumunu beğenmediğini söyledi.

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CHP fondaşı Portakal, memnuniyetsizliğini sesini de yükselterek şu şekilde anlattı:

"Nasıl, dış sesi beğendiniz mi, he? Beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ben bu haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden aynı uygulamayı, şefkati, özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizinle karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirilmesine kadar her şey benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da maalesef üstüme alıyorum. Bu dış sesçi için de sizden özür diliyorum."

SOSYAL MEDYADA TOPA TUTULDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, çok sayıda kullanıcı Fatih Portakal'ın tutumunu eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:



CHP yandaşı Canan Kaya, "Çalıştığınız kanallardaki haber merkezleri olmasa, adınızın esamesi okunmaz. Deneyim, tecrübe bir hata varsa onu profesyonelce düzeltmeyi gerektirir. Çok ayıp Fatih Bey, çok ayıp!" ifadeleriyle Fatih Portakal'a sert çıkıştı.

"ÖFKELİ, KİBİRLİ, EGOİST..."

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) gelişme üzerine açıklama yaptı. UMED'den yapılan açıklamada, egosunu tatmin eden Fatih Portakal'ın hışmına uğrayan basın emekçisine destek verildi.

İşte o açıklama;

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı, haber anlatımını beğenmediği için 'dış sesçi' emekçi kardeşimizi canlı yayında sesini yükselterek azarlamasından dolayı kınıyoruz. Haber bülteninin hazırlanışına katkı veren onlarca emekçiyi yok sayarak, küçümseyerek, kendi ismini öne çıkararak öfkeli, kibirli ve egoist tavrını da kabul etmediğimizi deklare ediyoruz.

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