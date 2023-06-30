Almanya Türkiye ile ilişkilerini geliştirmenin peşinde! Scholz: Yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istiyoruz
Almanya Türkiye ile ikili ilişkilerini ilerletmenin peşine düştü. Türkiye'nin kritik öneme sahip demokratik seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle çıktığı yoldan zaferle ayrılması, dünya çapında büyük ses getirmişti. Türkiye son dönemde yerli ve milli olarak geliştirdiği politikalar ile gündemden düşmüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçimlerin ardından Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istediklerini söyledi.
Son dönemde Başkan Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle ciddi atılımlar yapan Türkiye'ye ile ikili ilişkilerini ilerletmek isteyen ülkelerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.
Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen iki günlük AB Lider Zirvesi'nden sonra yaptığı değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE İLE İYİ İŞBİRLİKLERİ İÇİN İMKANLARI KULLANMAK İSTİYORUZ"
Zirvede AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin de ele alındığı bilgisini paylaşan Scholz, "Burada, Türkiye'deki seçimlerin ardından yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istiyoruz." dedi.
Scholz, bunun zirvede kararlaştırıldığını belirterek, bu nedenle AB Komisyonu ve Yüksek Temsilciden bir bütün olarak karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirmesi konusunda önerilerde bulunmalarını istediklerini ifade etti.
Zirvede Kıbrıs ve Yunanistan üzerine de konuşulduğunu aktaran Scholz, özellikle Kıbrıs meselesine yeni bir ivme kazandırılmasını ümit ettiklerini kaydetti.
GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
AB liderleriyle Rusya-Ukrayna savaşı, göç, Çin ile ilişkiler ve Avrupa'nın ekonomik açıdan egemenliği konularının ele alındığını ifade eden Scholz, zirve öncesinde de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü kaydetti.
Scholz, AB ve NATO'nun son 16 aydaki durumdan güçlenerek çıktığını belirterek, "AB Liderler Zirvesi'nde bir kez daha güçlü birliktelik sinyali verildi. Özellikle iki hafta sonra Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi açısından." ifadesini kullandı.
Avrupa'da savunma kapasitelerinin birleştirmesi, Avrupa savunma sanayisinin performansının artırılması ve üretimin hızlandırması gerektiğini vurgulayan Scholz, bu konuda özellikle mühimmat üretiminin genişletilmesine ilişkin yasanın hızlı bir şekilde onaylanmasının önemine işaret etti.
Scholz, Ukrayna'ya sadece mühimmat değil, insani, mali ve diğer askeri araçlarla gerektiği sürece destek vermeyi sürdüreceklerini yineledi.
Göç konusunda AB içişleri bakanlarının bu ayın başında ortak iltica politikası konusunda uzlaştığına işaret eden Scholz, bunun, AB'nin zor konularda da hareket kabiliyetine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.
SCHOLZ: ELBETTE BÖYLE ŞEYLER UZLAŞMA OLMADAN ASLA OLMAZ
İltica konusunun hızla Avrupa Parlamentosu'nda müzakere edilerek sonuçlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Scholz, AB ülkelerinin herkes için bağlayıcı olacak bir iltica politikasını uygulayacaklarına inandığını belirtti.
Scholz, AB ve Almanya'nın göçe ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, düzensiz göçün sınırlandırılması ve aynı zamanda düzenli göç için tekliflerin sunulması gerektiğini kaydetti.
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