Almanya Türkiye ile ilişkilerini geliştirmenin peşinde! Scholz: Yeni ve iyi işbirlikleri için imkanları kullanmak istiyoruz

Scholz, bunun zirvede kararlaştırıldığını belirterek, bu nedenle AB Komisyonu ve Yüksek Temsilciden bir bütün olarak karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirmesi konusunda önerilerde bulunmalarını istediklerini ifade etti.

Zirvede Kıbrıs ve Yunanistan üzerine de konuşulduğunu aktaran Scholz, özellikle Kıbrıs meselesine yeni bir ivme kazandırılmasını ümit ettiklerini kaydetti.