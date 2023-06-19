Karlov suikastının talimatını veren ‘Kadir’ kod adlı Temel Alsancak’ı Teksas’ta!

KENDİSİNE AİT HAT ÇIKARMADI

Temel Alsancak, soruşturma birimlerinin yaptığı tespitlere göre hayatı boyunca kendi adına cep telefonu hattı çıkarmadı. Sürekli olarak ya "patates" hat kullandı ya da başkalarını adına çıkarılmış hatlarla haberleşti. Bu nedenle Alsancak'la ilgili herhangi bir HTS incelemesi yapılamadı.