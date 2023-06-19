KYK yurtları bu yaz da gençlerin! Seyahatsever Projesi başlıyor





YOĞUN TALEP BEKLENİYOR

Gençlerin farklı şehirleri tanıması ve yaz tatilinin tadını çıkarması için eşsiz bir imkân sunan Seyahatsever Projesi'ne bu yaz da yüz binlerce gencin başvurması bekleniyor. 5 yıldızlı otellerden farksız olan yurtlar, proje kapsamında her gün 13.00-17.30 saatleri arası temizlik yapılacağı için boşaltılacak.